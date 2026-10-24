Vorbild NRW„Spannende Idee“ - Verkehrsminister Bilger wirbt für „Deutschlandticket light“

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger wirbt dafür, ein neues Ticket für gelegentliche Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel in ganz Deutschland einzuführen. "Das Deutschlandticket für Gelegenheitsfahrer ist eine spannende Idee. Denn ein einfacher Zugang zu den Angeboten von Bus und Bahn ist wichtig“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Die Digitalisierung könne dazu neue Möglichkeiten schaffen.

Wirbt für das Gelegenheitsticket: Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) Copyright: Celine Frohnapfel/dpa

Nordrhein-Westfalen und Hamburg hatten den Vorschlag zur Einführung eines „bundesweiten elektronischen Gelegenheitstarifs“ im Regionalverkehr gemacht, er wurde jedoch bereits zum Auftakt der Konferenz der Verkehrsminister von der Tagesordnung genommen und nicht diskutiert. Die Idee eines Tickets für Gelegenheitsfahrten sollte eine Ergänzung zum Deutschlandticket sein. Per Smartphone sollten dabei Fahrten registriert werden und der günstigste Tarif automatisch berechnet werden.

Die Ticket-Idee sei lediglich bis zur nächsten Verkehrsministerkonferenz vertagt worden, betonte Bilger nun. Es gebe noch Fragen zu den finanziellen Auswirkungen sowie zur konkreten Umsetzung zu klären. Die weitere Entwicklung beobachte er „mit Interesse".

In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits ein ähnliches Modell, bei dem per App ein- und ausgecheckt wird und die monatlichen Kosten auf 63 Euro, also dem aktuellen Preis für das Deutschlandticket, gedeckelt sind. (mit dpa)