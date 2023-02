Geburtstag im Zoo, Piratenparty, Gruselfest – Kinder haben ihre ganz eigene Vorstellung, wie ein gelungener Geburtstag aussehen soll. Schön ist es, mit dem Kind gemeinsam ein Motto festzulegen und Einladungen zu dem Motto zu gestalten. Im besten Fall sind die Karten so simpel, dass das Kind mithelfen kann.

Schöne Luftballon-Einladungen selbst gemacht. Copyright: http://www.keinebaerchen.de/2012/09/05/diy-einladungskarten-mit-luftballons/einladungen_luftballons/ Lizenz

Luftballon-Einladungen selber machen

Bunte Luftballons gehören zu jedem Kindergeburtstag und eine Luftballon-Einladung macht sofort gute Laune. Es gibt mehrere Varianten. Eine ist zum Beispiel, die Luftballons mit einem selbstgebastelten Stempel auf Einladungskarten zu drucken. Wie das geht, wird auf dem Blog Keine Bärchen schön erklärt.

Die zweite Variante: Luftballons aufblasen, den Einladungstext mit einem nicht abwaschbaren Stift auf den Luftballon schreiben und anschließend die Luft wieder herauslassen. Den beschrifteten Luftballon in einen Umschlag legen, fertig!

Aus einem Handabdruck wird schnell ein Elefant Copyright: Lizenz

Elefanten-Einladungskarten basteln

Diese Einladungen lassen sich bereits gut gemeinsam mit kleineren Kindern basteln. Einfach eine Kinderhand mit Farbe anpinseln und das Kind seinen Handabdruck auf ein Papier stempeln lassen. Mit einem schwarzen Stift vier Beine, den Rüssel, Augen, Ohren, Mund und den Schwanz nachzeichnen. Besonders schön sieht die Einladung aus, wenn das Kind seine Hand auf Transparentpapier druckt. Das durchscheinende Papier kann man einfach auf eine farbige Karte aus leichtem Tonpapier kleben und auf die Rückseite den Einladungstext schreiben.

Eis-Einladungskarten selber machen

Diese Einladungen sind leicht gemacht, sehen witzig aus und sind perfekt für eine sommerliche Eiscreme-Geburtstagsparty. Gebraucht werden Holzstäbchen, wie sie in Wassereis stecken und poppig buntes, nicht zu dickes Tonpapier. Aus dem Papier Rechtecke in der Größe eines Capri-Eis ausschneiden und die Ecken abrunden. Jeweils zwischen zwei Papiervorlagen das Holzstäbchen als Stil kleben. Die Eis-Einladungen nach Belieben beschriften. Ein gelungenes Beispiel gibt es auf dem Blog A Pumpkin & A Princess.

Eiskristall-Einladungskarten selber machen

Hat das Kind im Winter Geburtstag, bietet sich eine winterliche Geburtstagsparty an. Für die Einladung kann das Kind Eiskristall-Karten selber basten. Dafür auf einem Bogen Aquarellpapier mit weißem Wachsmalstift Eiskristalle malen. Wenn man die Kristalle mit blauer Wasserfarbe übermalt, werden sie sichtbar. Die Eissterne trocknen lassen, Kreise rundherum ausschneiden und auf Transparentpapier kleben. Auf die Rückseite den Einladungstext schreiben.

Können auch schon kleine Kinder. Mit Wachsstiften „Eiskristalle“ auf Papier malen. Copyright: Lizenz

Das könnte Sie auch interessieren:

Piraten-Flaschenpost-Einladung

Piraten sind das Größte für Jungen im Kindergarten-Alter. Was gibt es also cooleres als eine Einladung zur Piratenparty als Flaschenpost? Gut geeignet dafür sind Plastik-Flaschen. Statt des Etiketts ein Piratenlogo draufkleben. Den Boden der Flasche mit etwas Sand und ein paar Muscheln füllen. Die Einladung auf einen kleinen Bogen Pergamentpapier schreiben. Besonders echt sieht die Botschaft aus, wenn das Papier an den Ecken leicht abgeflämmt oder mit Kaffee etwas bekleckert wird. Die Einladung zusammenrollen und in die Flasche stecken. Ein Beispiel, wie die Flaschenpost-Einladung aussehen kann, kann man sich auf dem Blog My Many Colored Days anschauen.