Einsamkeit„Mütter halten die Gesellschaft zusammen und werden allein gelassen“

Das Wort „mutterseelenallein“, das Sie zum Buchtitel gemacht haben, stammt aus einem Gedicht des Romantikers Joseph von Eichendorff. „Vaterseelenallein“ gibt es nicht. Verrät diese sprachliche Lücke etwas über das Problem?

Eine Menge. Die engste Fürsorgebeziehung scheint die zur Mutter zu sein. Eine Mutter ohne Kind oder ein Kind ohne Mutter ist für uns das Einsamste, was man sich vorstellen kann. Bei Vätern kommt uns dieser Gedanke gar nicht erst. Der Ausdruck ist ein Symptom. Er verrät, wie selbstverständlich wir Mütter mit Fürsorge und emotionaler Verantwortung gleichsetzen – und wie wenig wir darüber nachdenken, wer eigentlich für sie da ist. Und das zeigt: Eine Mutter kann ständig von ihrem Kind umgeben und trotzdem innerlich mutterseelenallein sein. Denn körperliche Nähe bedeutet nicht automatisch, sich gesehen, verstanden oder verbunden zu fühlen. Schließlich werden aus dieser gesellschaftlichen Zuschreibung auch Pflichten, die die Mutter übernehmen muss und die sie davon abhalten, eigene Freundschaften zu pflegen und dadurch Einsamkeit verursachen können.

Gerade über Soziale Netzwerke haben aber doch auch Mütter heute wirklich hunderte Kontakte. Oft eben auch ganz spezifische zu Gleichgesinnten.

Das schon. Und ich will das auch nicht grundsätzlich negativ bewerten. Für Alleinerziehende oder queere Mütter, die im Alltag schwer jemanden treffen, der auf ihrer Wellenlänge liegt, kann das Netz ein Rettungsanker sein. Wer seine Kontakte aber mal durchgeht und sich ehrlich fragt, wen davon er nachts um zwei anrufen würde, der merkt, dass die Liste der echt vertrauten Freunde schrumpft. Dazu kommt aber noch etwas: Social Media vermittelt zu oft eine oberflächliche Zugehörigkeit, frisst Müttern aber das bisschen Zeit weg, das für echte Beziehungen dann fehlt. Hinzu kommt der soziale Vergleich: Wer selbst erschöpft und einsam ist, sieht online scheinbar perfekte Frauen und kann dadurch das Gefühl bekommen, dass alle anderen das Leben besser im Griff haben.

Mutterseelenallein bedeutet für Sie auch, dass Mütter politisch alleingelassen werden. Was meinen Sie damit?

Mütter fühlen sich nicht gesehen, wenn in Berlin über Reformen gesprochen wird, die vor allem bei Eltern sparen. Es gibt zahlreiche Beispiele: Die finanzielle Unterstützung in der Elternzeit zu reduzieren, den arbeitsrechtlichen Schutz beim Stillen auf das erste Lebensjahr zu begrenzen. Auch Mütter von erwachsenen Kindern soll es treffen: Kindererziehungs- und Pflegezeiten könnten künftig nicht mehr oder nur eingeschränkt auf die 45 Versicherungsjahre angerechnet werden, was Betroffene beim abschlagsfreien Renteneintritt benachteiligen würde. All das zeigt: Immer wieder gerät das Kümmern unter Rechtfertigungsdruck. Das ist kein reines Mutterthema, sondern Ausdruck einer fürsorgefeindlichen Gesellschaft, die Leistung vor allem dort anerkennt, wo sie bezahlt wird. Dabei ist Fürsorge kein „Gedöns“, sondern das Fundament unseres Zusammenlebens. Diese politische Einsamkeit der Mütter steht stellvertretend für eine Gesellschaft, die das Kümmern systematisch übersieht. Solche Vorschläge vermitteln: Die Realität von Müttern zählt weniger. Wer ständig hört, dass bei Familien gekürzt werden kann, fühlt sich abgehängt, lange bevor irgendein Gesetz verabschiedet ist.

Sabine Diabaté: Mutterseelenallein. Warum viele Mütter heute einsam sind und was sich dagegen tun lässt. Copyright: Quadriga

Dass sich unsere Politik nicht an den Bedürfnissen von Familien ausrichtet, ist das eine. Aber auch in der Öffentlichkeit gelten Kinder immer öfter als störend. Das gipfelt dann in Adults-only-Hotels. Sie bezeichnen diese Angebote als frauenfeindlich.

Absolut, Adults-only ist auch misogyn. Wo Kinder unerwünscht sind, trifft das mittelbar vor allem auch Frauen. Väter arbeiten meist Vollzeit, Mütter sind nachmittags mit den Kindern unterwegs und werden dann mitverdrängt, weil sich viele von Kindern gestört fühlen. Es scheint gesellschaftsfähig zu sein, Kinder an manchen Orten abzulehnen. Häufiger hört man unwidersprochen: „ich mag keine Kinder“. Stellen Sie sich vor, man würde ein Hotel nur für Deutsche bauen. Oder in einem Restaurant nur Christen reinlassen, und Muslime wären unerwünscht. Das wäre zu Recht ein Skandal. Noch irrer wird es, wenn man bedenkt, dass ja nun wirklich jeder mal selbst ein Kind war.

Wer sich missachtet fühlt, wird oft anfällig für Radikales. Sind Mütter eine Gefahr für die Demokratie?

So würde ich es nicht formulieren. Der Trend ist aber klar: Frauen werden radikal sozial, sie wählen zunehmend progressiv bis links, Männer bewegen sich da eher in die andere Richtung, geben ihre Stimme konservativen bis rechten Parteien. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Frauen spüren jede Sozialstaatskürzung unmittelbarer. Denken Sie nur an die Notbetreuung in Kitas. Denn jede Kürzung trägt ja die Aufforderung in sich: Darum muss sich jetzt vermehrt wieder die Mutter kümmern.

Das System fußt auf der Annahme, dass die Mütter es schon richten

Den Müttern wird also wieder mehr unbezahlte Arbeit zugeschustert. Erinnern Sie sich an ein absurdes Beispiel aus Ihrer Recherche, das zeigt, dass alle zu denken scheinen, Mütter seien unbegrenzt belastbar?

Eine Mutter erzählte mir beispielsweise, dass ihr Mann nach einem Burnout in eine Klinik kam. Er fiel damit für den Arbeitgeber, aber ja auch für die Familie komplett aus. Sie musste in der Folge also ihren Beruf und zwei kleine Kinder alleine stemmen. Mir ist ein Rätsel, warum das Gesundheitssystem sie nicht mitdenkt. Man kümmerte sich um den Vater, aber niemand denkt die Familie mit. Der Mutter wird keinerlei Hilfe angeboten, obwohl es prinzipiell Hilfe gäbe. Die muss man sich dann aber proaktiv erkämpfen. Dabei nimmt man in Kauf, dass sie die nächste ist, die umfällt. Natürlich ist die Erfahrung auch häufig: Die Mutter fällt eben nicht um. Sie springt ein, das ist selbstverständlich. Das System fußt auf der Annahme, dass die Mütter es schon richten. Auch in der Schule, wenn da jemand für die Bibliothek gebraucht wird. Ich bin zum Beispiel in einer Obst-Schnippel-Gruppe. Da schneiden Mütter jeden Morgen das Obst in der Schule.

Warum übernimmt das keine bezahlte Kraft?

Weil dafür kein Geld da zu sein scheint und deshalb wieder Mütter diese Lücke füllen. Sie tun es aus der Gewissheit heraus, dass ihre und andere Kinder sonst kein Obst kriegen. Dazu kommt das dauernde schlechte Muttergewissen, zu wenig für die Kinder da zu sein, weil man ja auch arbeitet.

Ein Blick auf die Zeitverwendungsstudie des Statistischen Bundesamtes zeigt, wie viel Zeit Mütter mit ihren Kindern verbringen. Wie wenig ist das denn nun?

Das irre ist: Die bewusst verbrachte Zeit mit Kindern hat sich nicht etwa verringert, nachdem Mütter wieder vermehrt berufstätig sind, sondern verdoppelt: von rund 100 Minuten täglich bei den Boomer-Müttern auf etwa 200 Minuten bei den Millennial-Müttern. Aber das führt uns zum Problem zurück. Mütter sparen nämlich dann bei der Zeit für sich. Bei Zeit für Freizeit, für Sport, für Schlaf, für soziale Beziehungen. Das ist ja auch verständlich. Sie ist verantwortlich für Kinder, Schule, Job, die Schwiegermutter. Wann soll die noch eine Freundin treffen?

Niemand dürfte benachteiligt werden, weil er Kinder, behinderte Menschen, Kranke oder Alte betreut Sabine Diabaté

Gab es eine Zeit, in der Mütter weniger einsam waren?

Kaum. Care-Arbeit war auch früher schlecht abgesichert und aufwendig. Nach dem Krieg mussten Frauen Familien alleine zusammenhalten, danach wurden sie vom Arbeitsmarkt zurückgedrängt. Verhütung und Bildungsexpansion brachten dann zwar eine gewisse Unabhängigkeit und Aufbruchstimmung. Aber heute verursacht ja gerade die fehlende Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Einsamkeit bei Müttern.

Die Tradwife-Bewegung versucht zu propagieren, dass die Hausfrauenehe da wieder mehr Ruhe und Zeit für soziale Verbindungen hereinbringen könnte. Wie sehen Sie das?

Manche Frauen finden das Modell attraktiv, weil es Stressreduktion verspricht: weniger Aushandeln, klare Rollen, weniger Konflikte mit dem Partner, kein Druck im Job. Das ist am Ende aber natürlich ein Trugschluss. Hinter der Flucht in ein vermeintlich einfacheres Leben, lauert ja ebenfalls die Einsamkeitsfalle: Mit dem Herd und den Kindern alleine in den vier Wänden kann man sich auf Dauer auch sehr einsam fühlen.

Sie unterscheiden verschiedene Muttertypen. Wer ist am stärksten von Einsamkeit gefährdet?

Alleinerziehende berichten am meisten von Einsamkeit. Kommen Migrationsgeschichte, prekäre Jobs, Schichtarbeit und Armut hinzu, potenzieren sich die Risiken. Auch Frauen mit Neurodivergenz, chronischer Krankheit oder Behinderung gehören zu den Hochrisikogruppen. Ukrainische Mütter etwa tragen zusätzlich Kriegs- und Fluchterfahrungen mit sich.

Und welche Mütter sind noch am besten sozial integriert?

Die gut ausgebildete Frau, die in einer Partnerschaft lebt, in der die Sorgearbeit fair verhandelt wird. Im besten Fall mit Großeltern, die in derselben Stadt wohnen und einem guten Einkommen, mit dem man Babysitter und Haushaltshilfe bezahlen kann. Diese gekaufte Zeit bleibt dann für soziale Beziehungen übrig.

Sie haben Lösungsvorschläge erarbeitet. Wie sähen die denn aus?

Wenn wir ganz groß in der Bundespolitik ansetzen, dann wünsche ich mir ein Antidiskriminierungszusatz im Grundgesetz für Menschen, die Sorgearbeit leisten. Niemand dürfte benachteiligt werden, weil er Kinder, behinderte Menschen, Kranke oder Alte betreut. Das könnte zu Quoten in Berufen führen, aber eben auch zu der Erkenntnis, dass wir alle unser Leben so organisieren müssen, dass Sorgearbeit ein Teil ist, der auf allen Schultern verteilt werden muss. Das würde auch eine Veränderung der wöchentlichen Erwerbsarbeit bedeuten. Aber das ist natürlich ein dickes Brett.

Und wenn wir eine Nummer dünner wählen?

Dann fallen mir vor allem die Kommunen ein, die gefragt wären. Wir brauchen gut erreichbare Orte ohne Konsumzwang wie kostenfreie Indoor-Angebote, Spielplätze mit Toiletten, Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss von Mehrfamilienhäusern, Bibliotheken als Begegnungsorte. Sie würden alten Menschen, aber eben auch anderen Gruppen wie Müttern ermöglichen, sich zufällig zu begegnen.

Worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, sind Männer. Welche Aufgabe kommt Ihnen zu?

Sie müssen ihren Anteil an der Fürsorge erkennen und ergreifen. Das ist übrigens auch mit einem gewissen Kampf dem Arbeitgeber gegenüber verbunden. Frauen mussten sich Männerdomänen erkämpfen, Männer müssen sich jetzt die Fürsorge erkämpfen. Also sagen: Ich nehme Elternzeit. Ich mache pünktlich Feierabend, weil ich noch für meine pflegebedürftige Mutter einkaufen gehe. Ich will am Wochenende keine Mails beantworten, weil ich da mit meiner Tochter einen Adventskalender bastle. Das geht nicht ohne Widerstände. Aber das gute ist ja, dass von dieser Anstrengung die Männer ebenso profitieren, weil sie dadurch eine größere emotionale Bindung aufbauen können und dies auch die Partnerschaft stärkt. Denn die sind ja zuweilen auch einsam. Gerade dann, wenn sie aus dem Berufsleben ausscheiden und in Rente gehen. Wenn sie im Zusammensein mit ihren Kindern ihre Beziehungskompetenzen verbessert hätten, würde ihnen das später beim Knüpfen neuer Kontakte helfen.

Sabine Diabaté ist Familiensoziologin beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Sie hat selbst Kinder und lebt in Köln. „Mutterseelenallein – Warum viele Mütter einsam sind und was sich dagegen tun lässt“ ist am 28. September im Quadriga Verlag (Bastei Lübbe) erschienen. Darin geht sie der Frage nach, warum sich ausgerechnet in einer Lebensphase, die gesellschaftlich wie kaum eine andere mit Nähe, Familie und Verbundenheit verbunden wird, viele Frauen einsam fühlen – und warum das weniger ein individuelles als vielmehr ein strukturelles Problem ist.