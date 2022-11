London – Simon und Graeme Berney-Edwards aus London sind ein Paar und wünschten sich von Herzen ein eigenes Kind. Aber dass sie sogar gleichzeitig beide eins bekommen, davon hatten sie gar nicht zu träumen gewagt. Inzwischen sind tatsächlich alle beide leibliche Väter eines zweieiigen Zwillingspaars, wie die Daily Mail berichtete: Graeme ist der biologische Vater von Zwillingsjunge Calder und Simon der biologische Vater von Zwillingsmädchen Alexandra.



Doppelte Vaterfreude dank Eizellenspenden und Leihmutter

Bis sie aber ihre Kinder im Arm halten konnten, habe das Paar einige Schritte unternehmen müssen. Über eine Plattform hätten sie zunächst eine Leihmutter gesucht und in Kanada die zweifache Mutter Meg Stone gefunden, die ein Baby für sie austragen wollte. „Ich hatte mich kurz zuvor von meinem Partner getrennt, deshalb kam ein weiteres Baby für mich nicht in Frage, aber ich wollte gerne jemand anderem helfen“, sagte Stone der Daily Mail.



Von zwei Männern gleichzeitig schwanger

Lange hätten die beiden Männer überlegt, wer von ihnen nun als Samenspender fungieren und damit der leibliche Vater ihres zukünftigen Kindes werden solle. Doch die Ärzte in einer Klinik in Los Angeles hätten eine viel bessere Idee gehabt: Sie befruchteten gleich zwei Eizellen einer anonymen Spenderin per In-vitro-Fertilisation, jeweils mit den Samenspenden beider Männer, und setzen beide gleichzeitig Leihmutter Meg Stone ein. Es klappte, sie wurde mit beiden Kindern gleichzeitig schwanger.



Halbgeschwister und trotzdem Zwillinge

Beide Väter seien dann bei der Geburt dabei gewesen. „Greame hat die ganze Zeit Megs Hand gehalten“ erzählt Vater Simon. Sie seien ihr einfach so unglaublich dankbar. „Meg hat das toll gemacht“. Es sei ein unglaubliches Gefühl gewesen, die Babys das erste Mal zu halten. „Wir konnten gar nicht glauben, dass wir jetzt beide Vater sind. Es war ein so langer Weg bis dahin, aber er hat sich so sehr gelohnt“



Baby Calder sehe Papa Graeme sehr ähnlich, während Alexandra Simon wie aus dem Gesicht geschnitten sei. Auch wenn sie faktisch Halbgeschwister sind, weil sie zwei unterschiedliche Väter haben, würden die beiden trotzdem noch als Zwillinge klassifiziert.



Mit Leihmutter Meg steht das Väterpaar noch immer in enger Verbindung, sie reiste sogar zum ersten Geburtstag der Zwillinge an. (iwo)