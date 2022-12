Köln – Deutsche baden gerne nackt und auch in der Corona-Krise bieten viele Strände an der Nord- und Ostsee FKK-Abschnitte, an denen Urlauber die Sonne auf der bloßen Haut genießen dürfen. Eine Maskenpflicht gilt an den meisten Stränden zwar nicht, Abstand halten ist aber natürlich Vorschrift. Wer sich an der Strandbude mit Leckereien versorgen will, muss allerdings einen Mund-Nasen-Schutz parat haben. Das Urlaubsportal Weg.de hat zehn Strände zusammengestellt, an denen man in diesem Sommer die luftige Freikörperkultur leben und genießen kann.

Lensterstrand an der Lübecker Bucht

Nur drei Kilometer vom Hauptstrand entfernt findet sich in der Lübecker Bucht der Lensterstrand. Copyright: Shutterstock/Igor Tichonow/weg.de

Nur circa drei Kilometer vom Hauptstrand entfernt, im ehemaligen Fischerort Grömitz, lockt der Lensterstrand FKK-Besucher mit einem weißen Sandstrand und idyllischen Dünen. Der Naturstrand bietet klares Wasser und für alle Freizeitsportler noch ein Highlight: Hat man genug Sonne getankt, kann man sich im Kletterpark nebenan austoben und den Blick aufs Meer genießen.

Strand in Boltenhagen

Weißer Sand, klares Wasser und Strandkörbe laden in Boltenhagen zum Entspannen ein. Copyright: Shutterstock /LaMiaFotografia/weg.de

Ein fast fünf Kilometer langer Sandstrand, kristallklares Wasser und eine imposante Steilküste lassen das Urlauber-Herz im Ostseebad Boltenhagen höher schlagen. Der Weg zum Strand führt über eine schöne, von bunten Häuschen gesäumte Promenade und die insgesamt 24 bewachten Badestrände teilen sich in Textil-, FKK- und Hundestrände auf. Frischer Fisch und Strandkörbe zum Entspannen runden das Urlaubserlebnis in Boltenhagen ab.

Schaabe auf Rügen

Der Strand Schaabe bildet eine Verbindung zwischen den Halbinseln Wittow und Jasmund und bietet unberührte Natur. Copyright: Shutterstock/Stephan Hockenmai/weg.de

Zwischen den Halbinseln Jasmund und Wittow liegt der Strand Schaabe hinter einer bewaldeten Düne. Hier gibt es überwiegend Abschnitte für FKKler auf etwa elf Kilometern Länge. Zwar liegen am weißen Sandstrand vor allem Nudisten, aber auch als Nicht-FKK-Fan fühlt man sich an Rügens Traumstrand wohl. Wegen des klaren Wassers bietet sich zum Beispiel eine Schnorcheltour an, bei der die Unterwasserwelt bewundert werden kann.

FKK-Strand Ahlbeck

Auf der Insel Usedom ist das Seebad Ahlbeck bei FKK-Freunden sehr beliebt. Copyright: Shutterstock/ricok/weg.de

Unweit der Grenze zu Polen ist das Seebad Ahlbeck auf Usedom bei FKK-Urlaubern sehr beliebt. In den Dünenhügeln lassen sich Sonne und Wind genießen und auch an Schlechtwetter-Tagen gibt es Alternativen: Etwa ein Besuch in der Ostsee-Therme in Ahlbeck (die allerdings mit Badebekleidung besucht werden muss) oder die schöne Seebrücke Ahlbecks, die stolze 280 Meter Länge misst.

Naturstrand Heiligenhafen

Ein Spaziergang durch die Dünen macht Urlaubern in Heiligenhafen den Kopf frei. Copyright: Shutterstock/Thorsten Schier/weg.de

Auf der Dünenhalbinsel Steinwarder finden FKKler den Naturstrand Heiligenhafen. Nackt können sich Badegäste am westlichen Graswarder zwischen dem normalen Badestrand und dem Naturschutzgebiet sonnen. Lust auf eine Radtour? Auf dem Weg durch die grünen Salzwiesen kann man fast immer Sturmmöwen beobachten.

Strand von Friedrichskoog-Spitze

Der in der gleichnamigen Gemeinde liegende Strand Friedrichskoog-Spitze bietet Urlaubern Erholung pur. Copyright: Shutterstock/mm7/weg.de

180 Strandkörbe und eine riesige Liegewiese bietet der Strand Friedrichskoog-Spitze. Neben dem Genießerstrand mit FKK-Bereich gibt es auch einen Aktiv- und Sportstrand, einen Familien- und sogar einen Hundestrand. Mit dem Auto ist das sandige Paradies in nur fünf Minuten vom Zentrum aus zu erreichen.

Strand von Westerdeichstrich

Meeresluft schnuppern am Strand von Westerdeichstrich. Copyright: Shutterstock/Frederick Doersch/weg.de

Vielfalt bietet der Strand von Westerdeichstrich: Hier stürzen sich Urlauber in die Nordseefluten und lassen sich die salzige Meeresluft entweder im Textil- oder dem FKK-Strandabschnitt um die Nase wehen. Eine große Wiesenfläche bietet Platz zur Entspannung. Wer es lieber aktiv mag, kann sich im Surfen probieren oder ein Match auf dem Beachvolleyballfeld oder dem Minigolfplatz austragen.

Pellworm FKK-Strand Hörn

Unweit des FKK-Strands Hörn auf Pellworm können Urlauber den Leuchtturm erklimmen. Copyright: Pixabay/GeiserS/weg.de

Klein, aber fein heißt es am FKK-Strand Hörn auf Pellworm. Der 300 Meter lange Strand bietet zahlreiche Strandkörbe und Sanitäranlagen. Besonders Ruhesuchende kommen auf ihre Kosten und entspannen im sandigen Watt. Wer Aussicht genießen möchte, kann den nahe gelegenen Leuchtturm erklimmen und den Blick über Insel und Meer schweifen lassen.

Norddorfer Strand auf Amrum

Der karibisch weiße, feine Sandstrand in Norddorf auf Amrum. Copyright: Shutterstock/ricok/weg.de

Ganz feiner, weißer Sand lockt Besucher an den Norddorfer Strand auf Amrum. Mit seinen zehn Quadratkilometern Länge nimmt er fast ein Drittel der gesamten Inselfläche ein. Unterteilt wird der Strand in einen FKK-, Familien-, Hunde- und Aktivitätenabschnitt. Durch seine Weitläufigkeit bietet er Platz für Individualisten und das reichhaltige Vogelleben erfreut Vogelbeobachter und Naturfreunde zugleich.

Helgoland Nordstrand

Kegelrobben und Seehunde beobachten – auf Helogland kein Problem. Copyright: Shutterstock/Jana Krizova/weg.de

Die Insel Helgoland, berühmt für Kegelrobben und Seehunde, bietet ebenfalls einen Strand für FKK-Urlauber. Auf 600 Metern Länge lässt man sich die Sonne auf den Pelz scheinen oder grillt leckere Würstchen am Picknickplatz. Snacks können außerdem am Kiosk oder in der Strandbar gekauft werden – hier muss man allerdings die Maske griffbereit haben, um bedient zu werden. (chy)