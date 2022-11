Köln – Das Coronavirus hält Köln und die Region derzeit in Atem – täglich kommen neue Meldung über steigende Zahlen von Infizierten und abgesagte Veranstaltungen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger” hält Sie über alle aktuellen Entwicklungen jederzeit auf dem Laufenden. Zusätzlich beantworten wir für Sie in einem 22 Seiten starken E-Paper-Spezial die wichtigsten Fragen rund um das Virus und dessen Ausbreitung. Wie schütze ich mich? Was passiert, wenn ich unter Quarantäne gestellt werde? Wer ist besonders gefährdet? Welche Entwicklungen bereiten Experten Kopfzerbrechen?



Als Leser von KStA PLUS können Sie sich unseren "Ratgeber Coronavirus" hier herunterladen. In unserem Spezial lesen Sie Interviews mit Experten wie dem Wissenschafts-Journalisten Ranga Yogeshwar zum Thema Vorbeugung sowie Tipps, wie sich jetzt fit halten können. Walter Möbius, medizinische Koryphäe aus Bonn, erklärt, wie er mit dem Virus umgeht. Mit 82 Jahren gehört er selbst zur Risikogruppe.

Außerdem erzählen wir, wie sich engagierte Rentner und Altenheime in der Region auf die Gefahr vorbereiten.



Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit!

Laden Sie hier mit KStA PLUS unser 22-seitiges E-Paper-Spezial runter!