Köln – Der Sommer ist da und damit auch Temperaturen um von 30 Grad und mehr. Besonders wichtig bei Hitze ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Doch ein Drittel der Deutschen trinkt nicht genug Wasser, vor allem betroffen sind Berufstätige, das zeigt eine Forsa-Umfrage für die Techniker Krankenkasse, die Probanden gaben an, entweder keine Zeit zu haben oder es schlichtweg zu vergessen. Das hat Konsequenzen, denn wir brauchen Wasser für viele lebenswichtige Funktionen im Körper. Ein Mangel kann schnell gesundheitliche Folgen mit sich bringen.

Wasser ist verantwortlich für den Sauerstofftransport

Ernährungsexpertin Silvia Monetti von der Verbraucherzentrale NRW fasst zusammen: „Wasser hilft, die Körpertemperatur zu regulieren und hält das Blut flüssig, sodass es alle Organe optimal versorgen kann“. Wasser hilft außerdem bei der Ausscheidung von Giftstoffen und ist mit verantwortlich für den Nährstoff- und Sauerstofftransport. Wenn der Körper also dehydriert, weil man zu wenig getrunken hat, wird dieser Transport eingeschränkt, denn das Blut fließt nun langsamer durch den Körper.

Dehydrierung führt zu einem schlappen Kreislauf

Als Folgen eines solchen Mangels treten zunächst Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit und Erschöpfung und ein schwacher Kreislauf auf. Schwerwiegendere Folgen können aber auch Schwindel oder sogar Verwirrtheit sein. Dass der Körper unter dem Mangel leidet, ist eigentlich logisch, wenn man bedenkt, dass er zu mehr als 50 Prozent aus Wasser besteht. Bei Frauen sind es 50 bis 55 Prozent und bei Männern sogar 60 bis 65 Prozent.

Doch wie gelingt es, immer genug zu trinken und wie viel ist eigentlich genug? Die wichtigsten Tipps haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Wie viel sollte ich trinken?

Grundsätzlich gilt: Mindestens 1,5 Liter am Tag, doch gerade im Sommer, wenn der Körper durch das viele Schwitzen mehr Flüssigkeit verliert, kann der Wert aufs Drei- bis Vierfache ansteigen. Das Gleiche gilt bei körperlicher Anstrengung wie zum Beispiel Sport.

Was sollte ich trinken?

Die einfachste Flüssigkeitsquelle ist immer Wasser, am besten sogar Leitungswasser (denn es steht einem immer zur Verfügung, ist günstig und gut für Klima und Umwelt!), doch auch ungesüßte Tees oder eine Saftschorle eignen sich hervorragend.

Wie oft sollte ich trinken?

Wenn wir Durst haben, zeigt der Körper einen Mangelzustand an, es ist also eigentlich schon zu spät. Außerdem bringt auch auf Vorrat trinken nichts, denn der Körper kann das Wasser nicht speichern. Demnach sollte man das Trinken besser über den Tag verteilen, nach zwei Stunden ein Glas Wasser ist zum Beispiel optimal.

Was kann ich sonst noch tun?

Es empfiehlt sich, eine Routine in sein Trinkverhalten zu bekommen, so dass es zur alltäglichen Gewohnheit wird, zum Beispiel kann man immer schon nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken. Wem Wasser als Getränk zu langweilig ist, kann dies auch ganz einfach aufpeppen: Obst wie Erdbeeren oder Wassermelone, ein paar Gurkenscheiben, Minzblätter oder vielleicht ein paar Stücke Ingwer mit in das Glas geben und schon schmeckt es besser und sieht auch noch schöner aus!