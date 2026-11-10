Interview„Die Nase ist eine höchst effiziente Klimaanlage“

Herr Dr. Steffen, die Nase ist während der Schnupfenzeit in Herbst und Winter sozusagen das Organ im Fokus. Dabei wissen wir manchmal gar nicht genau, wie sie funktioniert und wie wir sie richtig behandeln. Deshalb erstmal die Frage an Sie als Hals-Nasen-Ohrenarzt: Rotz hochziehen oder schnäuzen?

Gregor Steffen: Der Mittelweg ist wahrscheinlich das Richtige. Die Nase hat ein eigenes Transportsystem: Flimmerhärchen schieben Sekret aus den Nasennebenhöhlen und der Nasenhaupthöhle Richtung Rachen. Dort wird es verschluckt. Hochziehen unterstützt diesen Transport, ist also erst einmal das Mittel der Wahl. Kann aber beim ständigen Hochziehen auch zum Problem werden. Das erzeugt dann nämlich einen Unterdruck am Ohr. Das Trommelfell kann dadurch erschlaffen, was dazu führen kann, dass im Mittelohr eine Tasche gebildet wird. Ob daraus chronische Entzündungen entstehen, wird diskutiert. Harte Belege gibt es dafür kaum.

Und was riskiert derjenige, der sehr fest schnäuzt?

Dann kann Schleim theoretisch in die Nasennebenhöhlen oder sogar ins Mittelohr gedrückt werden. Auch dafür ist die Studienlage allerdings dünn.

Verursacht Kälte eine Erkältung?

Das ist Unfug. Erkältungen sind Virusinfekte, und Viren scheren sich nicht um die Außentemperatur. Der Winter ist nur deshalb Viren-Hochsaison, weil wir uns drinnen drängen, in schlecht gelüfteten Büros, Bahnen und Wohnungen. Wer im Winter viel draußen unterwegs ist, trifft tendenziell sogar weniger Erreger.

Wie gefährlich sind nasse Haare? Meine Mutter zwang mich immer zum Mützeaufsetzen, wenn ich das vergaß, prognostizierte sie mir eine Mandelentzündung.

Einen nachgewiesenen Zusammenhang gibt es nicht. Klar ist natürlich: Wer durch einen Winterspaziergang mit unpassend leichter Kleidung völlig auskühlt, schwächt seine Abwehr vorübergehend. Der Körper hat dann mit dem Warmhalten zu tun, und Viren haben leichteres Spiel. Die Mütze schützt also nicht vor einer Mittelohrentzündung, wohl aber vor Auskühlung. Manche Menschen reagieren außerdem individuell sehr empfindlich. Schmerzt ihr Ohr im kalten Wind, sollten sie selbstverständlich eine Mütze tragen. Bei sehr kleinen Kindern spielt der Kopf wegen seiner im Verhältnis großen Größe beim Wärmeschutz zudem eine größere Rolle.

HNO-Arzt Dr. Gregor Steffen: „Wir warten mit der Operation oft, wenn zum Beispiel eine Mittelmeer-Reise ansteht. Erfahrungsgemäß spült das Meerwasser die Nase durch und sorgt für genug Belüftungsraum.“ Copyright: Steffen

Nase und Ohr hängen zusammen, was dazu führt, dass sich zu einer laufenden Nase dann manchmal auch noch eine Mittelohrentzündung gesellt. Muss das denn sein?

Absolut. Sonst funktioniert das Ohr nicht und man hört nicht richtig. Denn das Trommelfell braucht eine Belüftung von beiden Seiten, damit der Druck konstant ist. Anatomisch erkläre ich Eltern das immer so: Man öffnet den Mund, schaut hinter das Gaumenzäpfchen nach oben. Dort liegt der Nasenrachen, und dort mündet die Ohrtrompete, die Eustachische Röhre. Sie führt zum Mittelohr, dem Raum hinter dem Trommelfell. Täglich gelangt unzählige Male Luft aus der Nase in dieses Mittelohr.

Diese Röhre öffnet sich einfach so?

Nein, und genau das macht sie so komplex. Sie öffnet sich aktiv, etwa beim Schlucken oder Gähnen. Wer beim Fliegen oder bei einem Schnupfen mit Gewalt Luft hineindrückt, erzeugt oft einen Überdruck. Besser ist da immer schlucken und warten, bis der richtige Druck entsteht.

Was passiert, wenn die Belüftung nicht gut funktioniert?

Dann sind oft beispielsweise die Polypen im Weg. Gerade bei Kindern können die im Verhältnis zu groß sein. Man kann sie operativ entfernen. Aber wir versuchen es natürlich erst konservativ. Cortison-Nasensprays über einige Wochen können die Polypen oft verkleinern. Kinder, die nur schmatzend essen, nasal klingen und nachts schlecht schlafen, müssen aber oft operiert werden. Schließlich atmen sie ständig durch den offenen Mund. Damit verliert die Nase ihre Filterfunktion. Zudem liegt die Zunge dann nicht am Gaumen an, den sie aber formen soll. Über die Jahre bleibt der Oberkiefer dann zu schmal und die Kinder entwickeln Bissprobleme. Ein weiteres Risiko ist der Paukenerguss: Flüssigkeit hinter dem Trommelfell dämpft das Hören als hätte man da Ohropax reingesteckt. Über längere Zeit kann das gerade beim Spracherwerb Entwicklungsverzögerungen mit sich bringen.

Gibt es noch andere Möglichkeiten, die Nasenbelüftung zu verbessern?

Ja, Salzwasser. Wir warten mit der Operation oft, wenn zum Beispiel eine Mittelmeer-Reise ansteht. Erfahrungsgemäß spült das Meerwasser die Nase durch und sorgt für genug Belüftungsraum.

Wenn gerade keine Mittelmeerreise drin ist, hilft auch eine Nasendusche?

Wenn Schleim das Problem ist, ja. Die Spülung gehört bei einer Nasennebenhöhlenentzündung zur Behandlung. Sie wirkt aber eben auch abschwellend, da der Salzgehalt in der Spülflüssigkeit deutlich höher ist als in unserem Körper. Dadurch kommt es zur Osmose, das Wasser aus der Schleimhaut wandert also ins Spülwasser, die Schleimhaut schwillt ab, die Nase wird frei. Das kann kurz brennen, ist aber meist nicht schlimm.

Es heißt immer, Nasensprays würden abhängig machen. Wie lange darf man sie verwenden?

Abschwellende Produkte maximal eine Woche. Danach gewöhnt sich die Schleimhaut an den Wirkstoff, deshalb kann es passieren, dass die Nase beim Absetzen für einige Tage fast vollständig zuschwillt. Die meisten halten das nicht aus und greifen wieder zum Spray. Das führt dann in einen Teufelskreis. Wer dauerhaft sprayt, sollte mit seinem Arzt besprechen, wie er absetzen kann. Wer allerdings nach den sieben Tagen pausiert, kann bei einem neuen Infekt einige Wochen später wieder sprühen.

Und Cortison-Sprays?

Die gibt es bei Allergien und Polypen meist drei bis vier Wochen, bei bestimmten Erkrankungen auch ganzjährig. Meerwasser-Sprays wiederum schwellen leicht ab, sind ungefährlich und dürfen länger genutzt werden.

Bringt Inhalieren etwas?

Es ist zumindest eine Möglichkeit, Feuchtigkeit und Medikamente in die Atemwege einzuschleusen. Bei Nasennebenhöhlenentzündung hilft es subjektiv oft. Ob es den Krankheitsverlauf verkürzt, ist nicht eindeutig geklärt. Entscheidend ist auch die Art und Weise. Ein Topf mit heißem Wasser erzeugt grobe Partikel, die sich in der Nase niederschlagen. Wer sich also mit Handtuch da drüber setzt, bekommt eine angenehme Wärmetherapie für Gesicht und Nase, und kann etwas Nasenschmutz loswerden. Ein Vernebler dagegen erzeugt feine Tröpfchen, die in tiefere Atemwege gelangen können. Gerade bei Asthma ist das entscheidend, schließlich sollen dort die Medikamente hin.

Kann auch Hausstaub die Nase verstopfen?

Ja, allerdings handelt es sich nicht wirklich um Staub, auf den man allergisch reagiert. Die Nase reagiert vielmehr auf Ausscheidungen und Körperprodukte der Milben, die sich in Matratzen, Kissen und Decken tummeln. Schützen kann man sich also nicht durchs Saugen, sondern durch milbendichte Bezüge, in die man das Bettzeug vor dem Beziehen einpackt.

Wie pflege ich die Nase nach einem Infekt am besten?

Ist die Haut am Naseneingang trocken, helfen Nasensalben. Sind auch die Schleimhaut der Nasenhöhle trocken, können ölige Nasensprays als Pflegemittel eingesetzt werden.

Im Winter ist die Heizungsluft trocken. Schadet das der Nase?

Ideal sind 40 bis 60 Prozent Luftfeuchte. Dann arbeitet die Nase optimal. Aber grundsätzlich kommt die Nase mit den meisten Witterungsverhältnissen gut zurecht. Denn die Nase ist eine höchst effiziente Klimaanlage. Sie wärmt und befeuchtet die Luft, filtert Partikel und Erreger heraus und liefert die körperwarme Luft in den Kehlkopf. Beim Ausatmen kühlt sie dann wieder, deshalb dampft es bei Kälte auch nicht aus der Nase. So sind die unteren Atemwege auch vor eisigen Temperaturen geschützt.

Warum kommt es dort trotzdem zu Infekten?

Weil wir bei körperlicher Anstrengung oder eben verstopfter Nase auch häufig durch den Mund atmen. Von dort gelangt die Luft ungefiltert, kalt und trocken in die Bronchien. Die kalte Luft dort spürt man sofort. Deshalb werden Kinder, die viel durch den Mund atmen, oft häufiger krank.

Dr. Gregor Steffen ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit einer Praxis in Köln Porz.