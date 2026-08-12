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Herz und HirnWarum uns die Nachrichtenflut krank macht und wie wir Kontrolle zurückgewinnen

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4 min
Unser Gehirn kann die Flut an Informationen nicht aufnehmen

Unser Gehirn kann die Flut an Informationen nicht aufnehmen – und reagiert gestresst

Copyright: IMAGO/ZUMA Press Wire

„Weniger Drama, Baby“, schreibt unsere Kolumnistin und Neurowissenschaftlerin Laura Wünsch und erklärt, wie wir unsere Stresshormone zügeln können

Seit der Steinzeit laufen wir mit dem gleichen Gehirn herum. Damit es diesem gut geht, braucht es Kontrolle und Verbundenheit. Der moderne Mensch kann innerhalb von einer Stunde mehr Informationen zu sich nehmen, als einer seiner mittelalterlichen Vorfahren während seiner gesamten Lebenszeit.

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