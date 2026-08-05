Gefahr oder nicht?So können Sie Blaualgen vor dem Baden erkennen

In den Sommermonaten kann es in stehenden Gewässern wie Badeseen vermehrt zur Bildung von Blaualgen (Cyanobakterien) kommen. Dafür kann schon eine Wassertemperatur von 20 Grad ausreichen. Sie können Gifte bilden, die für Menschen und Tiere gefährlich werden können. Aus diesem Grund warnen Behörden aktuell in vielen Landkreisen vor einer Gefahr durch Blaualgen und sprechen Badeverbote aus. Wer jedoch kein Verbotsschild am See erspäht, kann auch selber auf Anzeichen einer eventuellen Blaualgen-Belastung achten.

Blaualgen können Gefahr für die Gesundheit sein

Blaualgen sind keine Algen im herkömmlichen Sinn, sondern Bakterien. Sie sind in nahezu allen Gewässern zu finden, aber in normaler Konzentration bedenkenlos. Das ändert sich, wenn langanhaltend hohe Temperaturen, viel Sonnenschein und in das Gewässer eingebrachte Nährstoffe wie etwa landwirtschaftlicher Dünger das Wachstum verstärken und dazu führen, dass sich die Blaualgen explosionsartig vermehren und womöglich das gesamte Gewässer befallen.

Die von ihnen produzierten Gifte können bei Badenden zu Erbrechen, Übelkeit, Fieber, Hautreitzungen, Durchfall und im schlimmsten Fall zur Atemnot führen. Auch Bindehautentzündungen und Ohrenschmerzen können eine Folge sein. Treten diese Symptome nach dem Baden in einem See oder Fluss auf, sollte eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder sind aufgrund ihres geringeren Körpergewichts stärker von schweren Vergiftungen durch Blaualgen bedroht. Für Hunde kann ein Bad in einem mit Blaulagen belasteten Gewässer sogar tödlich enden.

Diese Anzeichen deuten auf Blaualgen hin

Damit es nicht zu einer Vergiftung kommt, sollten Sie vor dem Baden auf folgende Anzeichen für Blaualgen achten:

Bei diesen Anzeichen kann es sich strenggenommen auch um die ungefährlichen Grünalgen handeln, aber hier sollte auf Nummer sicher gegangen werden. Auch bei sichtbaren Badeverbotsschildern sollten Sie sich an das Verbot halten.

Das sollten Sie bei Kontakt mit Blaualgen tun

Wenn Sie vermuten, dass Sie in einem mit Blaualgen belasteten Gewässer gebadet haben, sollten Sie sich sofort von Kopf bis Fuß gründlich waschen und Augen, Nase und Mund sorgfältig ausspülen sowie die Badebekleidung ablegen. Treten danach ein oder mehrere der oben genannten Symptome auf, sollten Sie umgehend eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. (tsch)