Meine Beziehung zum Geldausgeben ist durchaus kompliziert. Ich kann sehr großzügig sein. Ich erfülle beispielsweise leichten Herzens Wünsche meiner Kinder – gern auch zwischendurch. Ich neige im Alltag auch selbst nicht immer zur Sparsamkeit. Luxus besteht für mich allerdings nicht darin, mir ein Auto zu kaufen oder teure Designerstühle, sondern nicht darüber nachdenken zu müssen, ob mir die Tomaten oder die Trauben zu teuer sind, wenn ich jetzt eben Appetit auf Tomaten oder Trauben habe. Aber vielleicht versuche ich meine Verschwendungssucht auch deshalb an Geschenken für andere und scheinbar harmlosen Gütern des täglichen Bedarfs auszuleben, weil mir größere Würfe für mich selbst stets ein schlechtes Gewissen machen. Geldausgeben ist in mir mit großer Scham verbunden und den ständigen Fragen: Habe ich das verdient? Kann ich diesem Investment gerecht werden?

Ich stand als Kind mit Fünfmarkstücken in den feuchten Händen vor Spielwarenauslagen und schwitzte hin und hergerissen zwischen Gier und Selbstgeißelung. Ich habe als Teenager geheult, weil ich Angst hatte, die Investition meiner Eltern in ein Saxofon könnte sich nicht lohnen (ich spielte sehr mittelmäßig, es hat sich nicht gelohnt). Ich neige dazu, größere Einkäufe (vor allem von Klamotten) vor anderen engen Familienmitgliedern runterzuspielen, die genauen Kosten nebulös zu verschleiern, weil ich fürchte, sonst als größenwahnsinnig und verschwendungssüchtig tituliert zu werden. Und dann gibt es Sparten, in denen ich schlicht knausrig werde. Den Frisör besuche ich aus Geiz nur zweimal im Jahr, ein Essen im Restaurant – so habe ich das schon in meiner Kindheit gelernt – ist der Gipfel des Luxus, man gönnt sich das deshalb nur zum Geburtstag oder anderen hohen Festtagen. Ich besitze zudem nur zwei Paar Schuhe, eines für den Winter, eines für den Sommer sowie Turnschuhe und Wanderstiefel. Alle plane ich, mein Leben lang zu tragen oder zumindest so lange, bis sie mir von den Füßen fallen.

Zweiter Lebenszyklus als Putzlumpen

Ich denke dabei häufig an meine Großmutter Anna, die ihr Leben lang kaum eine einzige Mark zu viel ausgegeben hat. Kleidung – in den meisten Fällen Kittelschürzen - gab es vom „Billigen Jakob“ vom Wochenmarkt, war was kaputt, wurde es geflickt und schließlich als „Putzlumpen“ einem weiteren Lebenszyklus zugeführt. Autofahren und Urlaube galten als neumodisch und fielen in die Kategorie „brauchts ned“. Ich erinnere mich an ein Stickbild im Flur meiner Großeltern mit dem mahnenden Spruch „Wennst nix daheiratst und nix erbst, bleibst a armer Teifi, bisd sterbst.“ Für Anna und Josef schien in Ermangelung an Plan A und Plan B da nur noch ein dritter Weg übrig geblieben zu sein: Arbeiten und kein Geld ausgeben. Auf diese Weise konnten sie sich im Laufe ihres Lebens immerhin einen Luxus erarbeiten: Eine bescheidene Großzügigkeit ihren Kindern und uns Enkeln gegenüber. Nicht ohne zeitweilig mahnende Begleitworte sowie tadelndem Kopfschütteln, versteht sich.

Am Ende hat man gar kein Geld verloren, sondern gespart

Menschen, die sich beim Thema Geldausgeben psychologisch derart komplex zwischen den Fronten von Verschwendungssucht und Schuldgefühlen verkeilt haben, finden einen vermeintlichen Ausweg häufig besonders gut in Rabatt-Angeboten. Die Black-Week Ende November ist oft ihr höchster Feiertag. Schließlich kann man dem klagenden Schuldgefühl nach einem Sonderangebots-Kauf immer das Argument „Ich habe drei Bettwäschen zum Preis von zwei bekommen!“ in den Rachen werfen. Am Ende hat man also beim Kauf der sündhaft teuren Augencreme gar kein Geld verloren, sondern vielmehr GESPART. Schließlich gabs zwanzig Prozent Preisnachlass UND noch ein paar Abschminktücher dazu.

Claudia Lehnen Claudia Lehnen, geboren 1978, ist Chefreporterin Story/NRW. Nach der Geburt ihres ersten Kindes begann sie 2005 als Feste Freie beim Kölner Stadt-Anzeiger. Später war sie Online-Redakteurin und leitet... mehr

Natürlich weiß ich, dass man mich übers Ohr hauen und mir mit dem Prozentzeichen nur mein Geld abluchsen will. Und natürlich saß ich beispielsweise auch schon mit einer Engelskuchen-Form zu Hause, die ich irgendwo in einer Rabattschlacht erstanden hatte, um dann festzustellen, dass mir das Backen desselben viel zu aufwändig ist. Und ja, auch ich habe seit Jahren günstige Kleider in Größe S ganz hinten im Schrank, die ich kaufte, weil ich überzeugt war, ich könnte damit doppelt Geld sparen. Zusätzlich zum Rabatt ja auch noch das Geld für Lebensmittel, auf die man beim Dünnerwerden ja besser verzichtet.

Aber gut, ein bisschen klüger wird man mit zunehmendem Alter ja dann doch. Ich klicke also die meisten Black-Week-Angebote in diesem Jahr weitgehend ungerührt weg. Die aggressiven, die mich einem lästigen Ex-Freund gleich anbetteln, doch bitte wieder zurückzukommen, erst recht. Nur diejenigen, die nachhaltig argumentieren, kriegen mich noch.

Erst gestern habe ich für den Mann eine sehr teure Mütze bestellt. Sie ist aus Merinowolle von hochwertiger Schafwollqualität, wie man mir versichert. Die Tiere wurden garantiert ohne Qual gezüchtet und geschoren. Da die Naturfaser kaum bis gar nicht gewaschen werden muss, ist sie langlebig, man wirbt mit dem Slogan „Kleidung für die Ewigkeit“ und einem kostenlosen Reparaturservice, falls das gute Stück doch einmal schwächeln sollte. Obendrauf gab es 15 Prozent Rabatt. Da musste ich dann wirklich zuschlagen. Ich habe zur Gewinnmaximierung auch für alle Kinder noch ein Exemplar dem Warenkorb hinzugefügt. Ich glaube, das hätte sogar Oma Anna gutgeheißen.