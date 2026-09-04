149 Euro komplett, Fassung zum Nulltarif oder ein günstiges Gestell, zu dem anschließend die passenden Gläser gewählt werden: Wer eine neue Brille sucht, begegnet sehr unterschiedlichen Preismodellen.
Für Verbraucher lohnt sich der Blick aufs DetailFestpreis oder Baukasten: Welches Preismodell lohnt sich beim Brillenkauf?
5 min
Das macht den Vergleich schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint. Denn zwei Optiker können mit völlig verschiedenen Ausgangspreisen werben und für die fertige Brille am Ende dennoch einen ähnlichen Betrag verlangen – oder weit auseinanderliegen.
Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!