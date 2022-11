2020 war für viele aufgrund der Corona-Pandemie zum Vergessen. Wer will das Jahr nicht einfach abhaken und in ein deutlich besseres 2021 starten? Doch wird das neue Jahr wirklich so viel besser? Astrologe Jan Reimer hat sich die Planeten-Konstellation angeschaut. Was 2021 für die einzelnen Sternkreiszeichen bereit hält, lesen Sie im großen Jahreshoroskop.

Steinbock: Ihr persönlicher Klimawandel

22. Dezember – 20. Januar

So wichtig es ist, sich mit bedrohlichen Krankheits- oder anderen Erregern ernsthaft zu beschäftigen, so fahrlässig könnte es aber auch sein, zur gleichen Zeit die vielleicht noch größeren Bedrohlichkeiten für die Menschheit, wie etwa die zunehmende Klimakatastrophe, aus dem Auge zu verlieren. Lassen Sie sich also nicht vom Wesentlichen ablenken und konzentrieren Sie sich auf das, was möglicherweise von längerer Tragweite sein könnte.



Macht- und Einflussplanet Pluto weilt in Ihrem Tierkreiszeichen, was bedeutet, dass Sie Ihr Leben selbst in die Hand nehmen und einer für Sie stimmigen Lebens-Prioritätenliste folgen sollten. Ihr Jahrescredo könnte lauten: Ich entscheide, welches Thema mehr oder weniger wichtig ist in meinem Leben und wenn mir seit längerem im Privaten oder beruflich das zwischenmenschliche Klima nicht mehr passt, dann bin ich durchaus bereit einen fundamentalen Wandel zu vollziehen.



Überhaupt macht es 2021 viel Sinn für Sie, allem Neuen erstmal mit offenen Armen und offenem Herzen entgegen zu gehen, denn Frischer-Wind-Planet Uranus ist bestens auf Sie zu sprechen. Kleben Sie also nicht zwanghaft an alten Gewohnheiten, lassen Sie sich von niemandem Ihre Meinung vorbeten, bleiben Sie stets angemessen kritisch und vor allen Dingen bei sich selbst. Das Planetenministerium empfiehlt: Erschaffen Sie mutig Ihr eigenes Universum und lassen Sie nur die daran teilhaben, die intellektuell auf Ihrer Welle surfen und emotional auf der gleichen Frequenz senden. Fazit: Gut möglich, dass Sie 2021 in Ihrem Leben eine wichtige Zäsur vollziehen werden, nach der es anders weitergehen wird als zuvor. Oder anders ausgedrückt: Es könnte jetzt so richtig spannend für Sie werden, ähnlich wie bei Steinbock-Horntier Markus Söder bei seinem Run auf den Königsstuhl.



So richtig in Fahrt dürften Sie vor allen Dingen bereits im Januar und Februar kommen, aber auch Oktober, denn dann ist Fitness-Planet Mars Ihr persönlicher Coach. Eine gute Zeit für Erfolgshöhepunkte, aber auch für sportliche Aktivitäten. Bewegung an der frischen Luft ist ja bekanntermaßen das probate Mittel gegen Krankheiten aller Art. So manchem Virus werden Sie dann das Fürchten lehren. In den Monaten April, November und Dezember sollten Sie den Fokus bevorzugt auf ein inniges und zärtliches Miteinander legen, denn dann ist Ihr Korb der Liebe vermutlich randvoll und man wird Sie in dieser Zeit wohl öfters den Evergreen „Oh, what a wonderfull world!“ trällern hören. Und das wird herrlich infektiös sein!



Prominente Steinböcke

Milan Peschel – Filmpreis über Filmpreis. Zu Recht!

Henny Reents –Toll als Lona Vogt in Nord bei Nordwest

Kay-Sölve Richter – Da klingen Bad News gleich viel weniger bedrohlich

Ina Deter – Lieder leben laut und leise

Wassermann: Die Form testen!

21. Januar – 19. Februar

Dass ein positives Testergebnis nicht zwangsläufig eine bedrohliche Infektiosität oder gar Erkrankung bedeuten muss, hat uns Normalbürger ja die Wissenschaft im Laufe des Jahres 2020 gelehrt. Mag sein, dass Ihnen das Wort Test mittlerweile auf den vegetativen Zeiger geht, aber es nützt ja nichts, Sie werden um ein ernsthaftes Überprüfen Ihres Allgemeinzustandes 2021 kaum herumkommen, und das ist gut so. Sie bekommen nämlich jetzt die Chance auszuloten, ob Sie Ihre positiven Anlagen und Fähigkeiten auch wirklich ausreichend ausschöpfen, oder ob es bei dem ein oder anderen Thema eventuell noch kreative Luft nach oben gibt.



Egal welchen Alters, Prüfplaketten-Planet Saturn signalisiert Ihnen: Seien Sie ausreichend selbstkritisch und zeigen Sie sich einsichtig, sollten Sie in der letzten Zeit zu bequem geworden und deshalb einige Potenziale auf der Strecke geblieben sein. Ihr Jahresmotto darf gerne lauten: Ich will meine alte Form zurück, bzw. ich bleibe so gut es geht in Form. Planet Jupiter, der in einem Horoskop Hinweise auf die Gesundheit gibt, weilt das gesamte Jahr in Ihrem Tierkreiszeichen und wird Sie dabei unterstützen, durch ein gezieltes Training zu mehr Kondition und Belastbarkeit zu gelangen. Und das bezieht sich nicht nur auf die körperliche Fitness, sondern auch auf die Steigerung geistiger Kräfte, bzw. mentaler Stärke. Es handelt sich also um ein vitalisierendes Rundumprogramm.



Planet Uranus, der grundsätzlich Ihrem Tierkreiszeichen zugeordnet wird, möchte Sie daran erinnern, dass es im Leben immer mal wieder zu unerwarteten Wegänderungen kommen kann. Ergo wäre es mehr als sinnvoll, eins Ihrer Kardinal-Talente zu mobilisieren, nämlich die Fähigkeit, flexibel auf alles Neue zu reagieren. Mit allem Unbekannten oder Ungewohnten zu flirten, dürfte Ihnen nicht nur zusagen, es könnte sogar Ihren angeborenen Erfindungsreichtum noch mehr beflügeln, oder anders ausgedrückt: Die genialen Züge Ihrer Persönlichkeit möchten mal wieder ans Tageslicht. Großen Eindruck können Sie besonders im Februar, Mai und August hinterlassen, denn dann steigert Charisma-Planet Venus Ihren suggestiven Zugriff auf Ihre Mitmenschen. Ihrem Charme wird man sich dann nur schwerlich entziehen können. Und wenn Sie speziell im Januar, Juli und November auf eine Karriere als Streithammelverzichten, werden die negativen Energien von Spannungs-Planet Mars unbemerkt an Ihnen vorüberziehen.



Prominente Wassermänner

Erni Mangold –Schauspielerin: mit 93 Jahren immer noch dabei. Großartig!

Karl Dall –Merci für alles, großer Spaßmacher!

Alicia Keys – Sammelt Grammys wie andere Briefmarken

Ingo Mommsen – 20 Jahre frühstücken ist genug Frühstücksfernsehen

Fische: Bitte Abstand halten

20. Feburar – 20. März

Kennt man Sie grundsätzlich eher als ein Wesen, dass im Partnerschaftlichen gerne mit dem Objekt der Liebe und der Sympathie vollends verschmelzen möchte und jedem kummergebeutelten Mitmenschen aus Prinzip gerne die empathische Hand reicht, so wissen Sie seit 2020, dass es auch etwas für sich hat, wenn man fremde Menschen nicht zu nah an sich ran lässt oder zu schnell bereit ist, nur das Gute im Gegenüber zu sehen. Gutgläubigkeits-Planet Neptun ist schon seit geraumer Zeit Gast bei Ihnen, was mit der Zeit dazu geführt haben könnte, dass Sie einen Tick zu vertrauensselig auf die Welt zugegangen sind und so manche Enttäuschung erlebt haben. Ihre erhöhte Durchlässigkeit mag der Grund dafür sein, dass Sie nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Schwingungen Ihrer Mitmenschen ungeschützt aufgesogen haben, deshalb darf Ihr Credo für 2021 lauten: „Bitte Abstand halten!“ Auch wenn das Wort Mauer für uns Deutsche eher negativ konnotiert ist, so dürfte der Sinn eben dieser, bezogen auf seine Schutzfunktion, jetzt genau das richtige Bauwerk für Ihre seelisch-emotionale Befindlichkeit sein. Grenzen Sie sich mutig ab und errichten Sie nötigenfalls auch einen verbalen Schutzwall, sollte Sie das Gegenüber mit seinen Worten und Ansichten zu sehr bedrängen. Kontern Sie dann ruhig garstig: Meine Meinung bilde ich mir schon selbst.



Davon abgesehen können Sie jetzt mit Druck bestens umgehen, denn Ihre psychische Widerstandskraft, fachlich ja als Resilienz bezeichnet, ist bei Ihnen in ausreichendem Maße vorhanden. Und mit unsinnigen Anordnungen oder moralisch hochgejazzten Argumenten braucht man Ihnen gar nicht erst zu kommen. Dank Pluto-Präsenz dürfte es Ihnen im nächsten Jahr an Selbstbewusstsein nicht mangeln, darum zeigen Sie Ihrer Umwelt öfter mal, wo der verbale Hammer hängt. Freuen Sie sich, denn Befreiungs-Planet Uranus wird Ihnen unterstützende Impulse senden. Die Folge: Es dürfte für Sie eine große Erleichterung und Entspannung bedeuten, nicht immer nur das Wohl der anderen im Blick haben zu müssen, unter dem Motto: Jetzt bin ich mal dran!

Nicht nur sich selbst, sondern auch Ihr Objekt der Begierde sollten Sie vermehrt im März, Juni und September mit viel Liebe überschütten, denn dann ist Liebesgöttin Venus voll auf Ihrer Seite. Und sollte Ihnen im April, August und Dezember die ein oder andere Ärger-Laus über die Leber laufen, dann lassen Sie sich davon nicht zu sehr dominieren. Am besten Sie lachen dann den Insektenquatsch einfach weg.

Prominente Fische

Isabelle Huppert – Französisches Edelprodukt

Christine Theiss – Kann hinlangen Deutsche Kickboxerin

Maria Ehrich – Goldene Kamera 2015

Justin Bieber – Mr. Lonely wird langsam erwachsen





Widder: Investition in die Zukunft

21. März – 20. April

Da in der zweiten Jahreshälfte 2020 permanent Planet Mars bei Ihnen zu Gast war und Ihnen energetisch vermutlich einiges zugemutet hat, dürften Sie hocherfreut sein, dass jetzt endlich Schluss ist mit dem ewigen Stress, dem erhöhten Druck oder den zwischenmenschlichen Spannungsfeldern. Wie das nämlich so ist bei Gästen, die zu lange bleiben: Sie gehen einem irgendwann gehörig auf die Nerven. Gut zu wissen, dass unser Störenfried-Planet Mars von dannen zieht und Kollege Saturn, der astrologisch für Stabilisierung und Regeneration steht, nun das kosmische Ruder übernimmt. Eben dieser zeigt unmissverständlich an: Es kommen wieder entspanntere und unaufgeregtere Zeiten auf Sie zu, was aber nicht bedeutet, dass Sie sich vor Langeweile oder fehlender Inspiration von einer dösigen Mittagspause zur anderen hangeln werden. Ganz im Gegenteil: 2021 dürfte ein Jahr voller faszinierender und grundlegender Impulse für Sie werden. Mit Jupiter an Ihrer Seite dürften Sie trotz Virentheater zum wahren Fachmann oder zur klugen Fachfrau für Grenzüberwindungen aller Art avancieren. Sollte dennoch ein winziger Rest an Begrenzungen und Hemmungen aus Ihrer Kindheit Ihnen gelegentlich die Alltagssuppe versalzen, können Sie diese Relikte jetzt souverän eliminieren.



Außerdem wäre es eine Investition in die Zukunft, die Bildungsgrenzen etwa durch einen Online-Kurs oder ein Webinar ein Stück nach oben zu verlagern. Ländergrenzen zu überschreiten ist aktuell zwar nicht problemlos, dafür dürften Ihre geistigen Reisen vom Feinsten sein. Saturn wird Sie dabei unterstützen, alles bis dato Erlernte und Erlebte zu vertiefen, was zu einer Steigerung Ihres Erfahrungs-Portfolios führen dürfte.

Wichtige Basisthemen in Angriff zu nehmen, wäre ebenfalls ein kluger Schachzug von Ihnen, denn auf elementare Fragen wie: „Wo und wie will ich wohnen, wo ist meine berufliche Heimat und mit welcher Person möchte ich durchs Leben schreiten?“, gilt es jetzt eine Antwort zu finden.



Sie sehen, es gibt viel zu tun, also packen Sie es an. Oder wie der Dalai Lama zu sagen pflegt: „Jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst, bleibt dir in der Zukunft erspart“. Im April, Juli und Oktober wird Göttin Venus Ihr Liebesbarometer in die Höhe schnellen lassen und klug wäre es von Ihnen, wenn Sie sich besonders im Mai nicht unnötig echauffieren. Einfach mal cool bleiben!



Prominente Widder

Nea – „Some Say“, Song zum Träumen

Laura Tonke – Nicht nur als Gudrun Ensslin der Hammer

Volker Pispers – Jeder Dreck braucht eine Schleuder, die ihn verbreitet

Norah Jones – Eine Jazz-Stimme, die berührt





Stier: Großes bewirken

21. April – 20. Mai

Die unliebsame Erfahrung, dass man in diesen unberechenbaren Zeiten leicht mal den Halt verlieren und aus der stabilen Lebensrille gekickt werden kann, wird auch Ihnen nicht fremd sein. Umso beruhigender dürfte der kosmische Hinweis für Sie sein: 2021 kann es Ihnen größtenteils gelingen, Ihre innere Ruhe, Ihr Sicherheitsgefühl und viel friedvollen Ausgleich wieder zu erlangen. Und sollte jemand das versuchen zu torpedieren oder selbstsüchtig Ihre Aufmerksamkeit erzwingen wollen, dann zischen Sie frei nach Diogenes von Sinope den tonnenschweren Satz „Geh mir aus der Sonne und lass mich einfach mal in Ruhe!“



Überhaupt wäre ein selektiver Blick auf Ihre Mitmenschen jetzt äußerst sinnvoll, denn mit der Power von Uranus und Pluto dürften Sie über eine enorme Schaffenskraft verfügen, die Ihnen den Rücken stärkt, um wahrlich große Ziele zu erreichen. Und auf dem Weg zum Erfolg können Sie deshalb Leistungsverweigerer oder narzisstische Selbstdarsteller in etwa so gut gebrauchen wie Graf Dracula veganes Hack.



Ein Jahr wartet auf Sie, in dem Sie besonders aus sich selbst heraus Großes bewirken können, was nicht bedeutet, dass Sie zum Team-Verweigerer mutieren sollten. Wer auf Ihrer Seite ist, darf gerne mit Ihnen in die geistige See stechen, denn der Pionier, respektive Entdecker in Ihnen will jetzt zu seinem Recht kommen. Uranus signalisiert: Schwer nachvollziehbare gesellschaftspolitische Grenzsetzungen werden Sie souverän umschiffen, denn wie wir ja alle wissen: „Die Gedanken sind frei!“ Planet Neptun ist stramm an Ihrer Seite und wird dafür sorgen, dass Ihre Phantasie nicht einnickt wie Großvater im gemütlichen Schaukelstuhl.



Ob nun in der geistigen Vorstellung oder in der realen Umsetzung: Sie werden im kommenden Jahr über sich und so manche unliebsame Einschränkung hinauswachsen. Januar, Februar und August könnte Power-Planet Mars eine wichtige Rolle in Ihrem Leben spielen, was bedeutet, dass Sie speziell in diesen Monaten zu größten Leistungen fähig sein werden. Wenn Sie dann den Aktivitätsbogen nicht überspannen, werden Sie vermutlich Ziele erreichen, von denen Sie nicht zu träumen gewagt hätten. Zur Belohnung wäre es mehr als angebracht, wenn Sie im April, November und Dezember mal Ihr liebendes Herz das Ruder übernehmen lassen, damit das emotionale Glück Hochkonjunktur feiern kann.



Prominente Stiere

Jens Spahn – Der Gesundheitsminister ist in der Corona-Krise Dauergast im TV

Ursula Strauss – Ermittelt schnell als Kommissarin Schnell

Franziska Weisz – Wotan Wilke Möhring und sie? Ein kongeniales Tatort-Duo

Katty Salié – Hält das Bildungsfernsehen hoch, liefert tolle Aspekte!



Zwillinge: Viel geistiger Tiefgang

21. Mai – 21. März

Die möglicherweise für Sie unappetitliche Tatsache, dass der scheidende Skandal-Präsident Trump in Ihrem Tierkreiszeichen geboren wurde, erscheint nach seinen vier Jahren Amtszeit und seiner unprofessionellen Beendigung im Nachhinein nicht nur wie ein politisch-präsidialer Totalschaden, sondern auch wie ein astrologischer Ausrutscher. Hier gilt der Satz: Ausnahmen bestätigen die Regel, denn Menschen Ihrer astrologischen Spezies haben in der Regel keineswegs etwas mit einem übersteigerten Narzissmus oder infantilen Herrschergebaren zu tun. Speziell in 2021 können Sie deshalb der Welt beweisen, dass Sie mit viel geistigem Tiefgang, guten charakterlichen Eigenschaften und verlässlichen zwischenmenschlichen Parametern auf Mutter Erde wandeln. Im Gegensatz zu jedem Twitter-Clown werden Sie darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass man sich gerade für ernste Themen viel Zeit nehmen muss und sich komplizierte Zusammenhänge nicht auf einer oberflächlichen Gesprächsebene abhandeln lassen.



Format-Planet Saturn will im kommenden Jahr Ihre anspruchsvolle Seite wachküssen und Planet Jupiter möchte Ihren Blick für die Themen Bildung und fachliche Kompetenz schärfen. Auf ungeprüftes Nachplappern mancher Mitmenschen werden Sie deshalb in etwa so erfreut reagieren wie der Dalai Lama auf die Waffenlobby in den USA. Gott sei Dank werden Sie Ihre angeborene „erträgliche“ Leichtigkeit des Seins nicht verlieren.



Was Ihnen letztlich wichtiger werden dürfte, ist die Betonung Ihres geistigen Niveaus. Fazit: Wenn Sie sich ordentlich ins Zeug legen, wird man Ihnen vermutlich im Verlauf der nächsten Monate den Titel „Blitzbirne des Jahres“ verleihen. Und das zu Recht. Hochmotiviert bis unter die Arme werden Sie voraussichtlich besonders in den Monaten März, April und Oktober sein, denn dann stärkt Ihnen Planet Mars den erfolgshungrigen Rücken. Dann dürften Sie ganz großes Tennis im Beruflichen abliefern. Ärger, Streit und Stress könnte vermehrt in den Monaten August und Dezember zu Besuch sein. Tipp: Einfach den negativen Stecker ziehen und diplomatisch bleiben. Sollte in Herzensangelegenheiten bei Ihnen noch viel romantische Luft nach oben sein, dann freuen Sie sich auf die Monate Februar und Mai, denn dann wird Lady Venus für beste Chancen in der Beziehungskiste sorgen. Singles können die Liebe finden und für Gebundene erwacht die Liebe neu. Halleluja!



Prominente Zwillinge

Manuela Schwesig – Hat sich zurück ins Leben gekämpft. Chapeau!

Jill Biden – Plötzlicher Berufswechsel von der Second Lady zur First Lady

Julia Bremermann – Super in der Serie Professor T.

Olaf Scholz – Legt ganz schön viele Scheine aufs Corona-Problemparkett



Krebs: innere Stärke entwickeln

22. Juni – 22. Juli

Auch für Sie dürfte das jetzt endende Jahr nicht nur ein fröhlicher Foxtrott gewesen sein, deshalb freuen Sie sich vermutlich über das kosmische Versprechen, dass 2021 spürbar positiver werden dürfte. Klug wäre es allerdings, und das besonders bezogen auf 2020, sich im Leben immer mal wieder die Frage zu stellen: Was mache ich grundsätzlich mit dem erlebten Leben und den damit verbundenen Erfahrungswerten? Oder wie der Dalai Lama tröstend auf folgende Tatsache hinweist: „Die schwerste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln.“ Transformations-Planet Pluto empfiehlt Ihnen, all das Traurige, Kränkende, Enttäuschende oder Verunsichernde umzuwandeln in etwas Positives, etwas Sinnstiftendes. So manche wertvolle Stiftung oder engagierte Initiative wurde ja bekannterweise oft erst nach einer tiefen Leiderfahrung ins Leben gerufen.



Aber auch das Schöne und Beglückende sollte jetzt wieder einen Platz in Ihrer Biographie bekommen, mehr noch: Alles positiv Erlebte dürfte wie eine Art Zündfunke Ihre Lebensgeister neu erwecken. Kurz gesagt: Sie haben jetzt die große Chance, Ihrem Leben eine steile Kurve nach oben zu verleihen. Eine Kurve, die nicht als angstschürend wahrgenommen wird, sondern eine, die Auskunft gibt über Ihre mentale Power, Ihren starken Motivationswillen und Ihre Freude daran, unbeirrt der Sonne entgegen gehen zu wollen. Fazit: Als Stehauf-Frauchen oder Stehauf-Männchen sind Sie jetzt kaum zu toppen.



Und weil Atmosphäre-Planet Neptun gut auf Sie zu sprechen sein wird, dürften Sie viel Freude darin finden, es sich zu Hause öfters mal so richtig gemütlich zu machen. Ihr Iglu darf jetzt weit mehr sein, als nur ein Ort zum Schlafen oder Essen. Machen Sie aus Ihrem Zuhause einen schützenden Ort der Besinnung und der sinnlichen Freuden, und wundern Sie sich nicht, sollte Ihnen die Welt da draußen gelegentlich ziemlich weit weg vorkommen.

Auf wertvolle Erkenntnisprozesse, kluge Entscheidungen und konstruktive Gespräche dürfen Sie sich außerdem freuen, denn Schlauberger-Planet Uranus wird Ihren Geist beflügeln. Sie werden im Laufe des Jahres möglicherweise immer mal wieder an Heinrich Heine denken, der am 31.12.1842 schrieb: „Ich wünsche den Dummen ein bisschen Verstand und den Verständigen ein bisschen Poesie.“ Mit viel Liebespoesie und Herzensglück werden Sie es besonders im März, Juni und September zu tun haben. Viel Vergnügen!

Prominente Krebse

Tate McRae – Ohne Mitleid in ihrem Song: „You broke me first“

Luise Bähr – Frauenpower bei den Bergrettern

Rita Russek – Geigt Wilsberg souverän die Meinung

Carlos Santana – Unverkennbar, eine Gitarren-Klasse für sich





Löwe: Regulation ja, aber bitte sinnvoll

23. Juli – 23. August

Vermutlich war Ihnen vor 2020 der Begriff „Lockdown“ nicht wirklich geläufig, und was die ungemütlichen Konsequenzen einer solchen Notmaßnahme bedeuten können, genau in dem Moment, in dem er plötzlich Realität wurde, schon gar nicht. Wie auch immer sich die pandemische Lage in Zukunft entwickeln wird, Einschränkungs-Planet Saturn möchte Sie sanft darauf hinweisen, dass Sie sich, auch ohne ein biestiges Virus oder eine hoch unsympathische Bakterie, besser auf ein Jahr gelegentlichen Verzichts oder zeitweiliger Einschränkung einstellen sollten. Und das muss keineswegs negativ sein, denn schon Altmeister Goethe erkannte einst: „In der Beschränkung zeigt sich der Meister!“ Aber nicht nur in der Kunst, auch im allgemeinen Leben ist es sinnvoll, hin und wieder zu überprüfen, bei welchem Thema es Sinn macht, sich gezielt zurückzunehmen, nervigen Ballast abzuwerfen oder auf unangemessene, gegebenenfalls unsinnige Gewohnheiten zu verzichten. Das Wesentliche zu erkennen, die eigenen Grenzen zu akzeptieren und gezielt auf den Punkt zu kommen, dürfte Ihnen in 2021 blendend gelingen. Sich produktiv zu verschlanken, und das nicht zwingenderweise im Figürlichen, wird Ihnen dabei eine große Freude sein.



Gut für Sie zu wissen, dass Befreiungs-Planet Uranus Sie ausschließlich bei den Maßnahmen unterstützen wird, die zu einer sinnvollen Regulation führen. Unsinnige Verbote oder kleinkarierte Regeln werden Sie zu Recht von Ihrer Hausordnung streichen.

Auf der anderen Seite: Unnötiges über Bord zu werfen, wird Ihnen zu einem wunderbaren Gefühl von Erleichterung und Unbeschwertheit verhelfen. In Sachen Selbstbewusstsein werden Sie im kommenden Jahr keine Einbußen erleiden, denn man wird Ihnen immer mal wieder signalisieren, dass Sie auch dann ein besonderes Exemplar menschlicher Gattung sind, wenn Sie sich im Bescheidenheits-Modus befinden. Planet Jupiter gibt Ihnen den Rat mit auf den Weg, auf übertriebene Selbstdarstellung zu verzichten. Ihr Motto sollte lauten: Angeberei ist etwas für Schwache!



Mit emotionalen Höhenflügen können Sie vor allen Dingen im April, Juli und Oktober rechnen, denn dann ist Ihnen Liebesglück-Planet Venus äußerst wohlgesonnen. Etwas Tempo vom Gaspedal sollten Sie möglichst bereits im Januar und Februar, aber auch November nehmen, damit Sie nicht gleich wieder das einreißen, was Sie mühevoll in den letzten Jahren errichtet haben. Besser öfter mal entspannt cruisen.



Prominente Löwen

Franziska Petri – Mimin mit mittelalterlicher Grazie

Shawn Mendes – Für viele ein wahres Stimm-Wonder

Charlize Theron – Eine der besten Schauspielerinnen

Petra Pau – Blinkt gerne links



Jungfrau: das Wohl aller

24. August – 23. September

Schaut man sich die Welt von heute an, so muss man zu dem besorgniserregenden Schluss kommen: Fast überall auf Mutter Erde gibt es negative Beispiele dafür, dass sich die Fronten verhärtet haben und sich gegnerische Parteien unversöhnlich gegenüberstehen. Auch unsere deutsche Gesellschaft wirkt viel zu oft gespalten und die Bereitschaft auf einander zuzugehen, scheint zunehmend zu schwinden. Es hilft also nichts, mit dem Finger auf andere Länder wie z.B. die USA zu zeigen, denn wir müssen erst mal vor unserer eigenen Haustür kehren, wir müssen wieder lernen, den Kompromiss zu suchen und den Konsens zu ermöglichen.



Und nun kommen Sie ins Spiel, denn in 2021 wird man sich bestimmt öfters bei Ihnen dafür bedanken wollen, dass Sie in diesen krisengeschüttelten Zeiten nicht nur an Ihre eigenen Bedürfnisse denken, sondern das Wohl aller im Blick haben.

Führungsplanet Pluto und Erneuerungsplanet Uranus werden als Ihre kosmischen Bodyguards stets dafür sorgen, dass man Sie für jede wichtige Funktion, Entscheidung oder Planung zu Rate zieht und zur Person von größter Bedeutung erklären wird. Ob im Familiären, im Beruflichen oder im Freundeskreis: Ihre Stimme wird immer ein tonnenschweres Gewicht haben, denn Sie verfügen nicht nur über einen exzellenten Gemeinschaftssinn, sondern auch über einen objektiven Blick, präzisen Sprachausdruck und enorm viel Erfindungsreichtum. Mit Ihrem analytischen Talent und Ihrer Begabung für wohltuende Sachlichkeit werden Sie dafür sorgen, dass die Dinge nicht aus dem emotionalen Ruder laufen und oberflächlichem Meinungsgeplapper ein Riegel vorgeschoben wird. Kurz gesagt: Auf Ihre individuelle Klasse will man zu Recht nicht verzichten, denn Sie werden nicht nur ein Mahner für ein rücksichtsvolleres Miteinander sein, sondern auch eine Persönlichkeit, die zu einer wertvollen Krisenmanagerin avancieren kann. An Ihrer Seite wird es demnächst verdächtig nach Sicherheit riechen.



Mit viel Dankbarkeit, Herzlichkeit und sogar Liebesbekundungen können Sie speziell im August, November und Dezember rechnen, denn dann wird Aura-Planet Venus dafür sorgen, dass Ihre Ausstrahlung so charmant wie selten sein wird. So manche Anbeterin oder so mancher Verehrer wird dann verzückt mit den Augen rollen. Der Firma „Ärger und Streit“ sollten Sie speziell im März und April Hausverbot erteilen, denn das wird besonders Ihr Nervenkostüm so richtig klasse finden.



Prominente Jungfrauen

Loredana – MTV Europe Music Awards 2020

Sean Connery – Bester Bond aller Zeiten

Sandra Maischberger – Eloquente Gastgeberin im Polit-Talk

Lisa Fitz – Schießt gerne verbale Pfeile auf Politiker

Waage: von Leistung und Leckereien

24. September – 23. Oktober

Freuen Sie sich, denn die kosmischen Buddys Jupiter und Saturn, die astrologisch unter anderem die Themen Geduld und Fleiß im Gepäck haben, werden 2021 durchgehend bei Ihnen zu Gast sein und akribisch darauf achten, dass Sie Ihre gesteckten Ziele konsequent verfolgen. Rumeiern oder Resignieren können Sie also schon jetzt getrost von Ihrer verhaltenstherapeutischen Agenda streichen und mutig die Erfolgssegel setzen.



Ihr Jahrescredo darf deshalb lauten: Nur mit viel Ausdauer und Hartnäckigkeit werde ich einen großen Erfolg erzielen, und das ist gut so, denn ich bin bestens vorbereitet, um einem energetischen Durchhänger oder einem intellektuellen Muskelkrampf entgegenzusteuern. Mehr noch: Schwitzende T-Shirts oder durchnässte Blusen finde ich nicht nur bei Anderen sondern auch bei mir eher sexy, denn sie zeugen davon, dass ich mehr Lebensdynamik versprühe als ein Eukalyptus-mampfender Koala-Bär am schläfrig-wippenden Ast seines Baumes.

Aber nicht nur den erhöhten Leistungsfaktor, sondern auch den dazu notwendigen Regenerationsfaktor gilt es im Auge zu behalten. Ein R-Wert, der dafür sorgen wird, dass Ihr Akku nicht leerläuft. Da wäre es eine gute Idee, dem englischen Motto „My home is my castle“ zu folgen und sich auch ohne einen staatlich verordneten Lockdown genüsslich zurückzuziehen. Es dürfte für Sie eine Freude sein, in der Stille Kraft zu tanken und sich in seinen eigenen vier Wänden beschützt und geborgen zu fühlen.



Außerdem könnten Sie in Ihrer Experimentierküche so manche neue Leckerei kreieren, was auch einem harmonischen Zusammenleben sehr zu gute kommen dürfte. Und sollten Sie, abgesehen von sinnlichen Genüssen, Ihre philosophische Ader entdecken, wäre das astrologisch mehr als stimmig. Es wartet also ein Jahr auf Sie, in dem Sie hartnäckig Ihre Erfolge erkämpfen, Ihr Iglu zu einem Ort der Erholung und Wohlfühloase umfunktionieren und dem Sinn und Unsinn des Lebens ein gehöriges Stückchen näherkommen können.

Nicht nur mit Frucht-, sondern auch Schmusealarm können Sie besonders in den Monaten Februar und August rechnen, denn dann wird Planet Venus Ihre Gefühlswelt und vielleicht sogar Libido auf Vordermann, bzw. Vorderfrau bringen. Genießen Sie hemmungslos die schönen Stunden zu zweit. Und wenn Sie speziell im Mai und Oktober den Stressstecker ziehen, dürfte Ihnen so manch unnötiger Spannungskokolores erspart bleiben.

Prominente Waagen

Kamala Harris – Make Amerika sympathisch again!

Cardi B – Aufgewachsen in der Bronx

Sophie von Kessel – Stark in: „Das Verhör in der Nacht“

Steffen Henssler – Lässt sich gerne grillen





Skorpion: entspannt ein- und ausatmen

24. Oktober – 22. November

Das anstehende Jahr könnte für Sie ein emotionaler, respektive geistiger Hürdenlauf werden, denn zum einen wird Wachstums-Planet Jupiter den Wunsch zu Expandieren in Ihnen anregen und zum anderen wird Spielverderber-Planet Saturn Ihnen gelegentlich einen Bremsknüppel zwischen die Beine werfen. Natürlich tun Ihnen die Planeten nichts, aber sie zeigen eben genau diese Gegensätzlichkeit an. Wenn Sie sich also darauf einstellen, dass nicht jeder Wunsch gleich in Erfüllung geht und nicht jedes Problem en passent gelöst werden kann, nehmen Sie schon eine ganze Menge Schärfe aus der möglichen Enttäuschungssuppe heraus.



Die gute Nachricht ist, dass Antennen-Planet Neptun 2021 für einen guten intuitiven Empfang sorgen wird, so dass Sie sich auf Ihr Bauchgefühl und Ihre innere Stimme bestens verlassen können. Ihr untrügliches Gespür für das Richtige und Ihre zuverlässige Ahnung, wo sich ein Thema hin entwickeln dürfte, werden dafür sorgen, dass Sie trotz ruckeligem Hin und Her entspannt ein- und ausatmen können. Oder anders ausgedrückt: Ein kontrolliertes Wachstum wäre nicht nur ein wichtiger Parameter bezogen auf eine expandierende und drohende Umwelt- und Klimakatastrophe, es wäre auch ein passendes Credo für Ihre persönliche Jahresplanung. Den angestaubten Sprüche-Knüller „Weniger ist manchmal mehr“ dürfen Sie jetzt getrost aus der Mottenkiste hervorzaubern.



Schön für Sie, dass mit Macht-Planet Pluto an Ihrer Seite Ihnen niemand so schnell das Ruder aus der Hand reißen wird, denn Ihr Selbstbewusstsein dürfte bestens in Form sein und Ihre Lust sich einzumischen wird so manche Diskussionsrunde intellektuell bereichern. An Ihnen kommt halt niemand vorbei, selbst wenn Sie nicht mit Ex-Nationalspieler Jürgen Kohler familiär verbandelt sind. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich sicher daran, wie einst unser Verteidiger so manchem gegnerischen Stürmer den letzten Nerv raubte. Und wenn Sie sich notwendigen Veränderungen gegenüber nicht verschließen, wird auch Planet Uranus mit Ihnen mehr als zufrieden sein.

Einen besonders starken Durchsetzungswillen und mächtig viel Eigeninitiative können Sie besonders im Mai und August entwickeln. Und was Ihre Beziehungskiste anbetrifft, die dürfte vor allen Dingen im März, Juni und September mächtig rappeln. Dann unbedingt den Liebesdeckel öffnen!



Prominente Skorpione

Diego Maradona – Der Kleine war der Größte, leider auch beim Scheitern

Barbara Rütting –Eine meinungsstarke Persönlichkeit

Rebecca Immanuel – Dr. Fendrich beim Bergdoktor: Köstlich!

David Guetta – Der DJ sorgt für Euphorie auf der Tanzfläche



Schütze: von den Ureinwohnern Amerikas lernen

23. November – 21. Dezember

Ein großes zwischenmenschliches Problem in unserer Gesellschaft scheint aktuell zu sein, dass das gute alte konstruktive Streitgespräch immer mehr zur Mangelware verkommt und die egozentrische Begabung, gezielt an einander vorbei zu reden, Hochkonjunktur feiert. Die Bereitschaft, seine verbale Echokammer oder seine einseitig gefärbte Filterblase zu verlassen, droht gen Null zu sinken. Lieber hört man nur den Menschen zu, die die eigene Meinung bestätigen oder sogar noch festigen. In einem Gespräch beharrt man lieber auf seiner betonharten Meinung, was einen sinnvollen Dialog nahezu unmöglich macht. Man könnte auch sagen: Wir müssen wieder lernen, konstruktiv zu streiten und den Diskurs, gerade bei wichtigen Themen, nicht auszuklammern, aus welchen Gründen auch immer.



Da Bildungs- und Umgangsplanet Jupiter jetzt Ihren Geist schärfen wird, könnte besonders Ihr persönlicher Einfluss dafür sorgen, dass Menschen in Ihrer Nähe wieder gewillt sind, sich unvoreingenommen zuzuhören. Und um Missverständnissen von vorneherein den Sauerstoff zu entziehen, dürfte Ihnen ein Ritual der Indianer dabei eine große Hilfe sein. Es handelt sich um den sogenannten „Talking Stick“ (sprechender Stock). Gemeint ist: Um auf den Beitrag der Vorrednerin oder des Vorredners reagieren zu dürfen, bekommt man zuerst den Talking Stick überreicht. Bevor man nun seine Meinung äußern darf, muss zuerst der Inhalt des vorigen Beitrags mit eigenen Worten wiedergegeben werden. So ist sichergestellt, dass da kein Satz in den falschen Hals gekommen ist. Eine prima Idee – oder?



2021 dürfte ein Jahr für Sie werden, in welchem sowohl kluge Ideen, als auch gute Ratschläge nur so aus Ihnen heraussprudeln und sinnvolle Rituale Ihnen Halt geben werden. Eine nachhaltige Kompetenzsteigerung in Ihrem Beruf könnte z.B. durch eine interessante Fortbildung oder ein stimulierendes Internetportal begünstigt werden. Wundern Sie sich also nicht, sollte Ihre kleine Prinzessin oder Ihr aufgeweckter Filius gelegentlich trompeten: „Mama oder Papa, ihr seid ja echt so schlau wie Kakao!“

Andere überzeugen und sprachlich beeindrucken können Sie besonders im April und Dezember, denn dann ist Kommunikations-Planet Merkur treu an Ihrer Seite. Nicht mit Ihrem süßen Kopf durch die nächste Betonwand sollten Sie möglichst im März und August, so rät Ihnen Willens-Planet Mars. Und wenn Sie speziell im Juli und Oktober von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt sind, läuft alles so, wie Amore-Planet Venus das für Sie geplant hat.



Prominente Schützen

Annalena Baerbock – Will ein qualifiziertes Wörtchen mitregieren

Yvonne Catterfield – Kann singen, kann schauspielern, kann Mutter…

Fritz Karl – Stark als Falk und Meiberger

Melanie Marschke – Sagt bei Soko Leipzig wo es lang geht