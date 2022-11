Los Angeles – Die Kult-Band „Duran Duran“ ist am Wochenende bei einer Gala in Los Angeles in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Die Gruppe hatte allerdings eine traurige Nachricht zu verkünden: Gründungsmitglied Andy Taylor ist unheilbar an Krebs erkrankt.

Ihr Frontmann Simon Le Bon las einen offenen Brief, der inzwischen auch auf der Homepage der Band steht, des früheren Bandmitglieds und Gitarristen vor, in dem er eröffnete, mit metastasierendem Prostatakrebs in fortgeschrittenem Stadium zu kämpfen. Er sei „verdammt froh, dass ich den Tag erlebe“, an dem es Duran Duran in die Hall of Fame schaffe.

„Duran Duran“: Gitarrist Andy Taylor hat Prostatakrebs

„Vor etwas mehr als vier Jahren wurde bei mir metastasierender Prostatakrebs im Stadium 4 diagnostiziert. Viele Familien haben das langsame Ausbrennen dieser Krankheit erlebt, und natürlich sind wir nicht anders. Ich spreche also aus der Perspektive eines Familienvaters, aber mit tiefer Demut gegenüber der Band, den größten Fans, die eine Gruppe haben kann, und dieser außergewöhnlichen Auszeichnung“, heißt es in dem offenen Brief. Sein Zustand sei aktuell nicht „unmittelbar lebensbedrohlich, es gibt aber keine Heilung“, machte Andy Taylor deutlich.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Duran Duran“ wurden 1978 in Birmingham gegründet und waren in den 1980er Jahren einer der größten Acts mit Hits wie Rio, Wild Boys und dem Bond-Thema A View to a Kill. Mit Millionen verkaufter Platten hatten es Le Bon, Keyboarder Nick Rhodes, Bassist John Taylor, Schlagzeuger Roger Taylor und Gitarrist Andy Taylor zu Weltruhm gebracht. Die drei Taylors sind nicht verwandt.

Neben „Duran Duran“ wurden Country-Ikone Dolly Parton, der Rapper Eminem und die Popgruppe Eurythmics bei der Veranstaltung im Microsoft Theater in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Auch der Sänger Lionel Richie und die Songwriterin Carly Simon wurden geehrt. (mbr/afp)