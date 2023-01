Köln – Jetzt im Herbst beginnt die Apfelzeit. Wie könnte man das Obst besser verwerten als in einem Kuchen? Wir stellen vier Rezepte vor.

Apfeltorte mit Frischkäse-Sahnecreme und Streuseln

Apfeltorte mit Frischkäse-Sahnecreme und Streuseln Copyright: Callwey Verlag/Tina-Maria Lenz

Zutaten für eine Springform (22 cm)

Für den Boden

Fett für die Form

3 Eier

150 g Zucker

75 g Weizenmehl

75 g Speisestärke

50 g gemahlene Mandeln

1 TL Backpulver

Backpapier



Für die Streusel

100 g Weizenmehl

30 g Zucker

30 g Butter

Salz



Für die Füllung

700 g Äpfel (z.B. Elstar, Jonagold, Boskop)

1,5 Pck. Vanillepuddingpulver

550 ml Apfelsaft

50 g Zucker

250 g Frischkäse

200 g Sahne

4 TL Sahnesteif



Zubereitung

Für den Boden den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze oder 180 Grad Umluft vorheizen. Die Form mit Backpapier auslegen und den Rand einfetten. Die Eier, 3 EL heißes Wasser und Zucker in einer Rührschüssel schaumig schlagen. Mehl, Speisestärke, Mandeln und Backpulver in einer Schüssel mischen und dann vorsichtig unterheben. Den Teig in der Springform verteilen und den Biskuitboden im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene 25-30 Minuten backen. Anschließend herausnehmen und abkühlen lassen.

Für die Streusel den Backofen anlassen. Mehl, Zucker, Butter und etwas Salz in einer Rührschüssel mit den Knethaken des Rührgeräts zu einem Teig verarbeiten. Dann mit den Händen zu groben Krümeln verkneten. Die Streusel auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und im Ofen bei 200 Grad in etwa 10 Minuten goldbraun backen. Anschließend herausnehmen und beiseite stellen.

Für die Füllung die Äpfel schälen, entkernen und in kleine Würfel (ca. 1 cm) schneiden. Aus dem Puddingpulver, dem Apfelsaft und 50 g Zucker nach Packungsanweisung einen Pudding zubereiten. Dann die Apfelstücke unter die Puddingmasse heben.

Den Biskuitboden längs halbieren. Den unteren Boden in einen Tortenring setzen und mit der Apfel-Pudding-Masse bestreichen. Den zweiten Boden daraufsetzen und den Kuchen kalt stellen.

Den Frischkäse in einer Rührschüssel glatt rühren. Die Sahne und das Sahnesteif mit dem restlichen Zucker (20 g) in einem hohen Gefäß steif schlagen und unter den Frischkäse heben. Die Torte aus dem Kühlschrank nehmen. 4 EL der Frischkäse-Sahnecreme beiseite stellen und den Rest auf der Torte verstreichen. Die Creme in einen Spritzbeutel füllen und den oberen Tortenrand damit verzieren. Anschließend die Torte 2 Stunden kalt stellen. Kurz vor dem Servieren den Ring lösen, die Streusel auf die Cremeschicht innerhalb der Randverzierung verteilen.

Feiner Apfel-Sandkuchen mit Mandeln

Feiner Apfel-Sandkuchen mit Mandeln Copyright: Callwey Verlag/Tina-Maria Lenz

Zutaten für eine Springform (24 cm)

250 g weiche Butter, etwas mehr für die Form

200 g Zucker

4 Eier

250 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

1 TL Abrieb einer Bio-Zitrone

Salz

600 g Äpfel (z.B. Elstar, Gala, Jonagold)

50 g gehobelte Mandeln

Zubereitung

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Springform einfetten. Die Butter, den Zucker und die Eier gut verrühren. Mehl, Backpulver, Zitronenabrieb und 1 Prise Salz zugeben und alles zu einem Teig vermengen. Den Teig in der Form verteilen und glatt streichen.

Das Rezept

Copyright: Callwey Verlag

Diese beiden Rezepte stammen vom Blog sonntagsistkaffeezeit.de und werden im Buch „Die 100 besten Rezepte der besten Foodblogger (Callwey Verlag, 240 Seiten, 29,95 Euro) vorgestellt.

Die Äpfel schälen, entkernen und in Spalten schneiden. Die Spalten spiralförmig auf dem Teig verteilen. Zuletzt alles mit Mandeln bestreuen.

Den Kuchen im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene 1 Stunde backen. Anschließend abkühlen lassen und servieren.

Apfelpfannkuchen als Torte

Eine Torte aus Apfelpfannkuchen. Copyright: Riva Verlag

Zutaten für 4 Personen

3 Eier

3 EL Zucker

250 g Mehl

1 Prise Salz

500 ml Milch

4 Äpfel

Butter zum Braten

3 EL Zimtzucker

Zubereitung

Die Eier trennen, das Eiklar mit dem Zucker in eine Schüssel geben und mit einem Handrührgerät steif schlagen. Mehl und Salz in eine Schüssel geben und, Milch und Eigelb nacheinander einrühren.

Die Hälfte des Teigs zum Eischnee geben und vorsichtig unterheben. Die entstandene Masse zur anderen Hälfte des Teiges heben und wieder locker unterheben. Die Äpfel schälen, entkernen und in dünne Spalten schneiden.

Das Rezept

Copyright: Riva Verlag

Dieses Rezept stammt aus dem Buch „Aus Omas Küche. Lieblingsgerichte aus der guten alten Zeit“, riva Verlag, 176 Seiten, 19,99 Euro.

Den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Etwas Butter bei mittlerer Temperatur in einer Pfanne schmelzen. Den Teig portionsweise in die Pfanne geben, verlaufen lassen und sofort mit den Apfelspalten belegen. Etwas Zimtzucker über die Äpfel streuen. Den Pfannkuchen auf der Unterseite etwas Farbe annehmen lassen und dann in der Pfanne 10 Minuten im Backofen fertig garen.

Vorgang wiederholen, bis der Teig aufgebraucht ist. Die einzelnen Pfannkuchen übereinander zu einer Torte stapeln und so im Ofen warm halten.

Versunkener Apfelkuchen



Versunkener Apfelkuchen Copyright: Gräfe und Unzer Verlag/ Matthias Neubauer

Zutaten für eine Springform (26 cm)



6 mittelgroße Äpfel (ca. 750 g, z.B. Elstar oder Topaz)

2 EL Zitronensaft

1 Pck. Vanillezucker

180 g weiche Butter

180 g Zucker

4 Eier

225 g Mehl

1 TL Backpulver

2 EL Apfelgelee

Fett für die Form

Backpapier

Zubereitung

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Boden der Form mit Backpapier auslegen und den Rand fetten. Äpfel waschen, schälen, vierteln und entkernen. Apfelviertel an der gewölbten Seite mehrmals längs einschneiden. Zitronensaft mit Vanillezucker verrühren und mit den Apfelvierteln mischen.

Das Rezept

Copyright: GU Verlag/ Matthias Neubauer

Dieses Rezept stammt aus dem Buch „Express backen für die Familie“, GU Verlag, 62 Seiten, 9,99 Euro.

Die Butter und den Zucker cremig verrühren. Die Eier nach und nach unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen und zügig unter den Teig mengen. Den Teig in die Form geben und glatt verstreichen. Die Äpfel mit der gewölbten Seite nach oben in den Teig drücken. Kuchen in der Mitte des Ofens etwa 40 Minuten lang backen. Herausnehmen, Gelee erwärmen, den Kuchen damit bestreichen und abkühlen lassen.