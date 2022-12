Los Angeles – Seit fast acht Jahren hört und sieht man von Cameron Diaz kaum mehr etwas. Nach ihrer Hochzeit mit dem Musiker Benji Madden hat sich die Film-Schönheit fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und Hollywood den Rücken gekehrt. Im BBC-Podcast „Rule Breakers“ gab die 49-Jährige ein seltenes Interview.

Die Schauspielerin bereut es keineswegs, Hollywood den Rücken gekehrt zu haben. „Ich war ein Opfer von gesellschaftlicher Ausbeutung und Objektivierung – so wie es vielen Frauen ergeht. Und ich bin sicher auch selbst mit Schuld daran gewesen. Es ist hart sich nicht ständig selbst zu beurteilen und sich mit anderen Schönheiten zu vergleichen“, erklärte Diaz.

Cameron Diaz wäscht sich fast nie das Gesicht

Auch zum Schönheitswahn hat Diaz eine ganz spezielle Einstellung: „Es ist mir egal. Ich bin wie ein wildes Tier, ein Biest.“ In Sachen Körperhygiene macht die gebürtige Kalifornierin nur noch das Nötigste: „Ich wasche mir auch so gut wie nie das Gesicht. Vielleicht zwei Mal im Monat, wenn es hoch kommt. Einmal reicht auch. Das ist unnötige Energieverschwendung!“ Ihr Badezimmer sei zwar voll von Schönheitsprodukten, aber die würden in den Regalen nur Staub ansetzen.

2014 hat Diaz zum letzten Mal in einem Hollywood-Film mitgespielt. Anschließend hat sie zahlreiche hochdotierte Millionen-Angebote ausgeschlagen. Ihr war 1998 mit der romantischen Komödie „Verrückt nach Mary“ der Durchbruch gelungen. Es folgten weitere filmische Erfolge wie „Being John Malkovich“, „Drei Engel für Charly“, „Liebe braucht keine Ferien“ oder „Knight and Day“.

Cameron Diaz gehörte zur Hollywood-Elite

Diaz galt als einer der bestbezahlten Stars in Hollywood. „Ich hatte so lange, so hart gearbeitet, Filme gedreht, und das ist so eine Plackerei“, sagte Diaz 2020. „Ich beschloss einfach, dass ich andere Dinge vom Leben will.“

Im Januar 2015 heiratete sie Madden, 2019 kam ihr gemeinsame Tochter Raddix auf die Welt. 2020 gründete sie zusammen mit Freundin Katherine Power die Bio-Weinmarke „Acaline“. (mbr/dpa)