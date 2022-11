Fall des getöteten Yorkshire-Terriers Aggressiver Hund an der Kirchstraße kam aus Köln

Leichlingen – Die Suche nach dem aggressiv gewordenen Hund, der Mitte September in Leichlingen einen Yorkshire-Terrier totgebissen hatte, war erfolgreich: Wie die Polizei meldete, ist inzwischen ein 26-jähriger Monteur aus Köln als Besitzer des Tieres ausfindig gemacht worden. Sein Hund war am 15. September an der Kirchstraße unangeleint auf ein Privatgrundstück gelaufen und hatte den kleinen Terrier auf der Terrasse eines Wohnhauses gebissen. Dabei wurde dieser tödlich verletzt.

Der Fall hatte in der Bevölkerung und den sozialen Medien großes Aufsehen erregt, zumal in der Polizeimeldung über das Geschehen von einem Kampfhund die Rede war. Ob es sich tatsächlich um einen als gefährlich eingestuften Listenhund und um welche Rasse es sich handelt, wird laut Polizei noch ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Hund im Beisein seines Besitzers losgerissen. Die Zuständigkeit über mögliche Strafen liege nun beim Ordnungsamt, welches den Fall weiter bearbeite. (hgb)