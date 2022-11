Liebe Leserinnen und Leser,

besonders in den Regionen Euskirchen und Erftstadt ist uns eine Zustellung unserer Tageszeitungen aktuell nur bedingt möglich. Alle Kollegen geben ihr Bestes, um Sie so gut es geht zu beliefern. An manchen Stellen ist das allerdings aktuell leider überhaupt nicht möglich.

Uns ist es wichtig, Sie in dieser Situation vollumfänglich und umfassend zu informieren. Wir werden daher alle Artikel, die unmittelbar notwendige Informationen über die verheerende Unwettersituation in Köln und in der Region liefern, für Sie bis auf Weiteres freischalten. Damit können auch Sie, die Sie vielleicht noch kein KStA PLUS-Abonnent sind, alle notwendigen Berichte frei lesen. Aufwendigere Geschichten ohne akut relevante Informationen stellen wir als Abo-Inhalte zur Verfügung.

Wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, haben wir die ksta.de-Seite auf die aktuelle Berichterstattung angepasst und unsere Unwetter-Texte für Sie gebündelt. Informationen aus Ihrer Region finden Sie außerdem in diesem Artikel:

ᐅ Informationen zur Lage in Ihrer Region finden Sie in diesem Artikel.

Darüber hinaus haben wir unsere digitale Ausgabe (E-Paper) des "Kölner Stadt-Anzeiger" für alle Abonnenten der gedruckten Zeitung freigeschaltet. Sie können sich hier für den digitalen "Kölner Stadt-Anzeiger" anmelden und lesen:

www.ksta.de/komplettpaket

Um Sie auch dann zu informieren, wenn Sie gerade nicht auf unserer Nachrichten-Seite sind, haben wir für Sie einen „Unwetter-Alarm“ eingerichtet. Darüber können Sie sich Push-Nachrichten auf Ihr Smartphone oder Ihren PC schicken lassen, sobald die Redaktion einen neuen Artikel über die Ausnahmesituation veröffentlicht. Den Push-Dienst können Sie hier aktivieren:

Sollte Ihnen hier kein Button angezeigt werden, haben Sie den Service bereits eingeschaltet.

Hilfe für Zeitungsabonnenten

Für alle Printausgaben, die Sie nicht erhalten haben, können Sie natürlich eine Gutschrift erhalten. Sie erreichen unseren Service unter 0221 / 92 58 64 20 (Mo-Fr 6-19 Uhr, Sa 6-14 Uhr). Hier finden Sie ebenfalls Hilfe, wenn Sie Fragen zur Freischaltung der digitalen Ausgaben oder bei der Bedienung haben. Auch hier müssen wir um Verständnis bitten, dass es bei den aktuell vielen uns erreichenden Fragen zu Wartezeiten im Service kommen kann.

Unsere Teams in der Logistik und im Kundenservice geben alles, um Sie möglichst bald wieder täglich zu beliefern und für Sie bestmöglich erreichbar zu sein.

Ihre Redaktion