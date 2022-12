Sanaa – Ein Gericht in der von den Huthi-Rebellen kontrollierten jemenitischen Hauptstadt Sanaa hat nach Angaben von Menschenrechtlern vier Journalisten zum Tode verurteilt. Den Angeklagten sei Spionage vorgeworfen worden, teilte die in Genf ansässige jemenitische Menschenrechtsorganisation SAM am Samstag mit. Das Gericht habe zudem angeordnet, dass sechs weitere Journalisten wegen ähnlicher Anschuldigungen weiter in Haft bleiben müssten.

Der Leiter der Organisation, Taufik al-Humaidi, erklärte, die Urteile gehörten zu einer Serie von Maßnahmen der Huthis, um jede Opposition zum Schweigen zu bringen. Ihm zufolge hatten die Rebellen bereits zuvor rund 150 Todesurteile wegen angeblicher Spionage verhängt, die bislang jedoch nicht vollstreckt worden seien. Von den Rebellen gab es zunächst keinen Kommentar zu den neuen Urteilen.

Kampf gegen die Regierung

Die Huthis hatten 2014 große Teile des bettelarmen Landes im Süden der Arabischen Halbinsel überrannt, darunter die Hauptstadt Sanaa. Sie kämpfen gegen die international anerkannte Regierung, die mit einer von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition verbündet ist. Das sunnitische Saudi-Arabien sieht in den Huthis einen engen Verbündeten seines schiitischen Erzfeindes Iran.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schlag gegen Terrornetzwerk Anzeige USA töten Al-Kaida-Anführer Al-Rimi im Jemen

Gefangenenaustausch Anzeige Iran gibt Freilassung eines Deutschen bekannt

19. Angriff auf US-Ziele im Irak Anzeige Raketen nahe US-Botschaft in Bagdad eingeschlagen

Das Militärbündnis hatte in dieser Woche einseitig eine zweiwöchige Waffenruhe für das Bürgerkriegsland verkündet. Beide Seiten werfen sich jedoch gegenseitig vor, gegen diese zu verstoßen. (dpa)