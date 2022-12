Nun bekommen Sie unsere Nachrichten auch Weiß auf Schwarz: Der Kölner Stadt-Anzeiger hat seit einigen Wochen eine neue Smartphone-App. Viele Leserinnen und Leser nutzen sie bereits fleißig. Sie bietet alle Nachrichten, Geschichten und exklusiven Recherchen von ksta.de – stets aktuell, in einem modernen Design und mit vielen Zusatzfunktionen, die Sie von unserer Webseite ksta.de noch nicht kennen. Nun kommt eine neue Funktion hinzu: Mit dem neuen Update können Sie unsere App nun auch im sogenannten Nachtmodus verwenden.



Was Sie dafür tun müssen?



Aktualisieren Sie einfach die App, wenn dies nicht schon im Hintergrund automatisch geschehen ist. Anschließend können Sie über das Profil-Icon rechts oben auf Ihrem Screen unter dem Punkt „Darstellung“ den „Dark Mode“ einschalten - und natürlich auch wieder ausstellen, falls Sie unsere Nachrichten lieber in der gewohnten Weise mit weißem Hintergrund lesen möchten.

Sie haben unsere App „KSTA - Nachrichten“ noch nicht installiert? Dann können Sie das hier nachholen:

>> Laden Sie unsere App hier herunter

Was bietet die neue App?

Nachrichten Weiß auf Schwarz: Klar strukturiert, aufgeräumt und übersichtlich - auch durch die antippbare Funktionsleiste am unteren Rand. Copyright: KStA

Neben der gewohnten Nachrichten-Aktualität, die Sie von ksta.de kennen, haben wir eine ganze Reihe von zusätzlichen Funktionen in die App integriert. So können Sie sich die wichtigen Nachrichten und Geschichten aus Ihrer Region in dem Bereich „Meine Region“ prominent auf dem Startbildschirm darstellen lassen. Ihre Region können Sie dabei frei wählen und Ihren Startbildschirm damit ganz persönlich einrichten.

Außerdem bietet die App:

einen Newsticker, der Ihnen die aktuellen Artikel auf einen Blick chronologisch sortiert anzeigt

eine Merkfunktion, um interessante Artikel schnell wiederfinden zu können

Push-Mitteilungen zu wichtigen Ereignissen in Köln und der Region

ein modernes Design mit Texten, Fotos, Grafiken und Videos

kurze Ladezeiten

Ein Blick in den Artikel: Der neue Darkmode erhöht die Lesbarkeit noch einmal etwas mehr - vor allem, wenn Sie Ihre Nachrichten am Abend lesen. Copyright: KStA

Wie installiere ich die App?

Öffnen Sie hier den App Store Ihres Endgeräts.

Geben Sie in die Suche die Schlagworte „KSTA Nachrichten“ ein.

Wählen Sie Installieren und laden Sie sich die App herunter. Anschließend erscheint das KStA-Logo auf dem Bildschirm Ihres Smartphones.

Die App kann grundsätzlich kostenlos genutzt werden. Einige Artikel stehen erst nach einer Registrierung oder für Abonnentinnen und Abonnenten zur Verfügung. Unser PLUS-Abonnement bietet Ihnen von Anfang an den vollen Zugriff und Funktionsumfang.

Auch als Abonnent der gedruckten Zeitung können Sie alle Artikel frei lesen. Sollten Sie sich als Print- oder E-Paper-Abonnenten noch nicht kostenlos für unsere anderen digitalen Produkte wie die App freigeschaltet haben, geht das: Für die App und das E-Paper kostenlos freischalten.

Weitere Funktionen kommen hinzu

Wir entwickeln die App laufend weiter. Regelmäßig kommen neue zusätzliche Funktionen hinzu. Darüber benachrichtigen wir Sie mit so genannten Push Notifications. Sie verpassen also kein wichtiges Update.

Sie sind schon Abonnent des Kölner Stadt-Anzeigers?

Wenn Sie PLUS-Abonnent sind, das Komplettpaket oder das Digitalpaket des Kölner Stadt-Anzeigers nutzen, ist keine zusätzliche Buchung nötig.

Laden Sie zum Lesen einfach die App im jeweiligen App Store (iOS, Android) herunter und loggen Sie sich anschließend mit den Ihnen bekannten Zugangsdaten ein.

Die elektronische Version des gedruckten Kölner Stadt-Anzeiger (E-Paper) können Sie übrigens wie gewohnt in der E-Paper-App lesen. Sie steht hier für Apple-Geräte (iOS) und hier für Android-Geräte zur Verfügung.

Falls Sie die volle Produktvielfalt Ihres Paketes noch nicht nutzen, dann schalten Sie Ihre digitalen Produkte noch heute unter ksta.de/abonnent frei. (tis)