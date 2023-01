Köln – Kölner Fans der Musikerin Pink können sich freuen: Die US-Amerikanerin wird im Rahmen ihrer Europatournee 2023 auch in Köln aufschlagen.

Die 43-Jährige wird am 8. Juli 2023 im Rhein-Energie-Stadion auftreten und ihre Songs präsentieren. Aufgrund erhöhter Ticketnachfragen, gab der Konzertveranstalter nun bekannt, dass es einen Zusatzermin geben wird. Auch am 9. Juli 2023 wird Pink im Rhein-Energie-Stadion auf der Bühne stehen.

„Es waren drei lange Jahre und ich habe Live-Musik so sehr vermisst.... Also ist es endlich Zeit! Ich bin so aufgeregt, zurück nach Europa zu kommen, um zu singen, zu weinen, zu schwitzen und neue Erinnerungen mit meinen Freunden zu schaffen. Es wird magisch!“, sagt Pink laut Mitteilung des Konzert-Veranstalters.

Das könnte Sie auch interessieren:

Pink in Köln – Zusatzkonzert angekündigt Anzeige Was erwartet uns bei den Pink-Konzerten 2023?

„Viva Colonia“ am Petersplatz Anzeige Papst Franziskus fährt zu Karnevalsmusik bei Audienz vor von Florian Teichert

Im Februar in der Lanxess-Arena Anzeige Robbie Williams gibt dritten Köln-Termin bekannt

Tickets für alle Shows gehen am Freitag, 14. Oktober, um 10 Uhr in den allgemeinen Verkauf. Weitere Gastmusiker sollen noch in Kürze bekannt gegeben werden.