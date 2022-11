Köln – Der Sänger Xavier Naidoo ist nicht mehr Jury-Mitglied in der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“. Das bestätigte ein Sprecher des Fernsehsenders am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte „Bild.de“ berichtet. Damit zieht der Fernsehsender RTL die Konsequenzen aus einem Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht war und aus der Reaktion des Popstars auf dieses Video.

Am Mittwoch hatte RTL über Twitter zunächst ein Posting verbreitet. Darin heißt es: „1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus 2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video 3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier #Naidoo“. Auf dpa-Anfrage fügte RTL noch hinzu: „RTL distanziert sich ganz klar von Rassismus in jeglicher Form. Wir klären mit Xavier, was es damit auf sich hat.“

In dem Video ist dem Anschein nach der 48-jährige Sänger zu sehen und ein politischer Song zu hören. In den Kommentarspalten werfen zahlreiche Nutzer dem Sänger Rassismus vor.

Naidoo äußert sich bei Facebook

Wer das Video wann ins Netz stellte, ist unklar. Der Bitte um Stellungnahme kam Xavier Naidoo am Mittwochnachmittag nach – auf seinem Facebook-Account. Naidoo äußert sich in einem längeren Post, spricht allerdings von sich in der dritten Person. „Xavier Naidoo hat ganz entschieden Vorwürfe wegen eines in den Sozialen Medien zirkulierenden Kurz-Videos mit einem Text aus dem Jahre 2018 zurückgewiesen. Rassenhass und Fremdenfeindlichkeit sind ihm völlig fremd“, heißt es da, und es klingt, als ob er ein offizielles Schriftstück zitiert.



Anschließend geht es in Ich-Form weiter. Der Sänger bekräftigt, dass er für ein friedliches Miteinander einstehe. Die rassistischen Attentate von Chemnitz, Halle und Hanau bezeichnet er allerdings als „tragisch“. „Kleine Teile“ der als Gäste nach Deutschland gekommenen Menschen würden sich nicht an Recht und Moralvorstellungen halten, was alle anderen belaste, weil sie durch diese in „Sippenhaft“ genommen würden.

Offenbar war RTL mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Naidoo saß mit Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). An diesem Samstag geht die Show in die Live-Phase. (dpa, red)