Lkw umgekippt: A1 in Richtung Köln bis in den Morgen gesperrt

Die Autobahn 1 ist seit Mittwoch (4. November) von Dortmund in Richtung Köln voll gesperrt. Die Sperrung dauert auch am Donnerstag noch an – vorasussichtlich bis 9.30 Uhr.

Wie die Leitstelle der Kölner Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sollen dann zwei Fahrbahnen wieder freigegeben werden. Parallel wird das Erdreich ausgegraben, in das Flüssigkeit eingesickert war.

Zwischen Wermelskirchen und Burscheid musste ein umgekippter Lkw geborgen werden. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. In Richtung Köln staut sich der Verkehr bereits auf einer Länge von 3 Kilometern (Stand: 5.11., 6.30 Uhr). Auch die Umleitungsstrecken sind voll.

Bereich sollte weiträumig umfahren werden

Es handelt sich nach Auskunft der Polizei bei dem Fahrzeug um einen Tanklaster, der gegen 10.15 Uhr bei Burscheid verunglückte. Was der Auflieger des Sattelzuges geladen hatte, war zunächst noch nicht bekannt. Fachberater für Gefahrenstoffe und die Messeinheit des Rheinisch Bergischen Kreises seien zu Hilfe gerufen worden, berichtete Radio Berg. Die Flüssigkeit liege aber unterhalb der Gefahrgutgrenze, hieß es später.

Bevor die Fahrbahnen wieder freigegeben werden können, musste zunächst der Tankauflieger ausgepumpt werden, bevor das Fahrzeug geborgen werden kann. Wie Radio Berg meldete, sei gegen 16 Uhr ein Fahrzeug am Unfallort eingetroffen, in das die Flüssigkeit umgepumpt wurde. Erst danach konnte der Auflieger mit Hilfe eines Krans aufgerichtet werden.

Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Burscheid von der Autobahn abgeleitet. (red)