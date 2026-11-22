Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Langenfeld nördlich von Leverkusen sind am frühen Sonntagmorgen (22. November) mehrere Menschen verletzt worden. Genaue Zahlen nannte die Polizei zunächst nicht.

Zwei Fahrzeuge sind demnach miteinander kollidiert. Die Autobahn in Richtung Köln ist derzeit gesperrt. Die Bergungsarbeiten und die Spurensicherung sollen bis etwa 11 Uhr andauern. Der Verkehr wird abgeleitet und über Immigrath wieder auf die A3 zurückgeführt.

Ob Glätte zu dem Unfall beigetragen haben könnte, stand zunächst nicht fest. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. (dpa/red)