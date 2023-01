Abschied von Kölns Footballern Cologne Centurions müssen ohne Jan Weinreich auskommen

Köln – Die Cologne Centurions müssen in der kommenden Saison in der European League of Football (ELF) ohne Quarterback Jan Weinreich (25) auskommen. Der gebürtige Kölner widmet sich in nächster Zeit seiner beruflichen Laufbahn und lässt seine sportliche Zukunft offen.



In den beiden zurückliegenden Spielzeiten führte Weinreich den Kölner Angriff in der ELF als Spielmacher an und hatte im Premierenjahr 2021 großen Anteil am Einzug ins Halbfinale.



Nach seinem Bruder Frederik, der in der abgelaufenen Saison seine Karriere bei den Centurions beendete, wendet sich nun auch Jan Weinreich neuen beruflichen Herausforderungen zu und tritt im Football kürzer.



Jan Weinreich gehörte zu den stärksten ELF-Spielern auf seiner Position. Copyright: Christoph Seher

„Es war mir eine Ehre, dass ich in meiner Heimatstadt die Chance hatte, die Pionierzeit der Centurions in der ELF mitzugestalten. Jetzt ist es für mich an der Zeit, neue Wege zu gehen. Ob und wann ich aufs Football-Feld zurückkehre, kann ich noch nicht sagen“, erklärte Weinreich.



In der Saison 2021 erzielte er Spitzenwerte (1689 Passing Yards/16 Pass-Touchdowns) und war in beiden Spielzeiten bester europäischer Quarterback der Liga und einziger deutscher Stammspieler auf der von US-Profis dominierten Position.

Titel mit den Crocodiles



Nach Erfolgen in der Jugend der Cologne Crocodiles (unter anderem Deutscher Meister 2014 und 2015) und einem Abstecher in die USA (Monroe Junior College) spielte Weinreich in der German Football League (GFL) für die Crocodiles und die Schwäbisch Hall Unicorns. Später bevor er für eine Saison zu den Stockholm Mean Machines wechselte. Anschließend wollte Weinreich seine Football-Karriere schon beenden, als die Centurions ihm einen Vertrag für die neu gegründete ELF anboten.



„Wir möchten Jan für seine zwei Jahre der Führung und für seinen Kampfgeist auf und neben dem Feld danken. Er konnte zeigen, was ein europäischer Quarterback erreichen kann. Jan war statistisch gesehen einer der besten Playmaker Europas. Wir werden ihn auf dem Weg ins Jahr 2023 vermissen“, bedauert der General Manager der Centurions, David Drane.



Bis der in der vergangenen Woche vorgestellte neue Headcoach Kahlil Carter in Köln beginnt, soll die Suche nach einem Nachfolger auf der Schlüsselposition abgeschlossen sein. Die Centurions sehen sich bereits intensiv nach einem Ersatz um. „Die ersten Gespräche haben begonnen“, so Drane.