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Das Monster und mein MeerDie Portugiesische Galeere sorgt am Atlantik für Badeverbote

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4 min
Die Portugiesische Galeere, im Urlaub fotografiert von Lokalredakteurin Susanne Rohlfing

Die Portugiesische Galeere, im Urlaub fotografiert von Lokalredakteurin Susanne Rohlfing

Copyright: Susanne Rohlfing

In Frankreich gibt es wegen des Tiers derzeit vielerorts Badeverbote. Unsere Reporterin Susanne Rohlfing berichtet aus ihrem Urlaub. 

Auf dem Campingplatz Lous Seurrots an der französischen Atlantikküste machen seit Tagen Geschichten über die Portugiesische Galeere die Runde. Hier im Sprachen-Mischmasch aus Französisch, Deutsch, Englisch und Holländisch wird sie, angelehnt an ihren lateinischen Namen Physalia physalis, einfach Physalis genannt.

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