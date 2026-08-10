In Frankreich gibt es wegen des Tiers derzeit vielerorts Badeverbote. Unsere Reporterin Susanne Rohlfing berichtet aus ihrem Urlaub.
Das Monster und mein MeerDie Portugiesische Galeere sorgt am Atlantik für Badeverbote
Von Susanne Rohlfing
4 min
Auf dem Campingplatz Lous Seurrots an der französischen Atlantikküste machen seit Tagen Geschichten über die Portugiesische Galeere die Runde. Hier im Sprachen-Mischmasch aus Französisch, Deutsch, Englisch und Holländisch wird sie, angelehnt an ihren lateinischen Namen Physalia physalis, einfach Physalis genannt.
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