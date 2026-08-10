Auf dem Campingplatz Lous Seurrots an der französischen Atlantikküste machen seit Tagen Geschichten über die Portugiesische Galeere die Runde. Hier im Sprachen-Mischmasch aus Französisch, Deutsch, Englisch und Holländisch wird sie, angelehnt an ihren lateinischen Namen Physalia physalis, einfach Physalis genannt.