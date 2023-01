Mit einem gestohlnen Vorderrad haben zwei Männer versucht in einem Restaurant Burger zu bestellen. (Symbolbild)

Arnsberg – Zwei hungrige Männer aus Arnsberg haben die Corona-Regeln auf ihre eigene Weise ausgelegt. Vom Hunger überwältigt wollten die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag eine Bestellung in einem Fast-Food-Restaurant in Neheim bei Arnsberg aufgeben.

Dort wurden sie darauf hingewiesen, dass Burger zur Zeit nur am Drive-in-Schalter mit Fahrzeug bestellt werden dürften. Die beiden fröhlichen Zecher hätten daraufhin kurzerhand das Vorderrad eines abgestellten und verschlossenen Fahrrades abmontiert und seien mit dem restlichen Teil zum Schalter spaziert. Ihr Pech war, dass der Mitarbeiter dort sein zerlegtes Fahrrad wiedererkannte und die Polizei rief. Die beiden Männer müssen sich jetzt einem Verfahren stellen. (dpa)