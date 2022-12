Castrop-Rauxel – Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf einem Autobahnparkplatz im Ruhrgebiet ums Leben gekommen: zwei Autofahrer und ein Fußgänger. Zudem gab es mehrere Verletzte, wie ein Polizeisprecher am späten Dienstagabend sagte.



Autobahn 2: Auto kollidiert mit Lastwagen vor Autobahnparkplatz

Ein Auto sei am Abend auf der Autobahn 2 in Castrop-Rauxel auf der Auffahrt zum Autobahnparkplatz in einen Lastwagen geprallt. Der Wagen schob sich unter den Laster – der Autofahrer starb, wie der Sprecher sagte.



Feuerwehrleute stehen vor dem zerstörten Auto, das unter den Lkw geraten ist. Copyright: dpa

Ein Fußgänger sei zu der Unfallstelle geeilt – und von einem zweiten Auto, das gerade auf den Parkplatz fuhr, erfasst worden. Auch der Fußgänger starb, wie der Sprecher weiter berichtete. Der zweite Wagen prallte, nachdem er den Fußgänger erfasst hatte, in das erste Auto und den Lastwagen. Auch der Fahrer des zweiten Wagens starb. (dpa)