Köln – In der Partie bei den Barcelona Dragons wollen die Cologne Centurions am Samstag ihre makellose Bilanz in der European League of Football (ELF) wahren und das dritte Spiel in Folge gewinnen.



Die Mannschaft mit der bisher stärksten Offensive der Liga aus Köln würde mit einem Sieg im „Estadi Municipal de Reus“ am Tabellenführer der Southern Conference aus Spanien vorbeiziehen.



Nach zwei Spieltagen sind die Katalanen um Quarterback Zach Edwards ebenfalls noch unbesiegt und hoffen auf eine Wiederholung des Heimerfolgs aus dem Vorjahr. Im vergangenen August gewannen die Dragons den direkten Vergleich im bisher punktereichsten Spiel der ELF mit 60:51.



„Barcelona ist sehr, sehr gut gecoached“, warnt Centurions-Headcoach Frank Roser. „Die sind heiß, die sind bereit. Wir müssen absolut fokussiert sein, wenn wir gewinnen wollen.“ Und gewinnen möchte der Cheftrainer unbedingt: „Wir glauben an uns. Wir müssen aber konstant spielen, dann können wir jedes Spiel gewinnen.“

Kölnern fehlt noch die Konstanz



Die fehlende Konstanz der Centurions spiegelt sich besonders im Touchdown-Verhältnis wider. Mit 89 Punkten erzielten die Kölner bisher zwar die meisten Punkte aller zwölf Mannschaften, aber mit 84 Punkten kassierte das Team auch die meisten Zähler der Liga. „Wir haben unsere Defense oft in eine schlechte Ausgangs- und Feldposition gebracht. Wir müssen die Defense mit unserer Offense unterstützen. Und natürlich müssen wir in der Defense konstanter spielen“, erklärt Roser.



Vor dem Abflug nach Barcelona bekam die Abwehr durch Linebacker Nikodem Hernik weitere Verstärkung.

Weinreich und Pounds mit starken Einzelstatistiken



Ihre Top-Position als beste Defensive der ELF will Barcelona gegen den stärksten Pass-Angriff der Liga verteidigen. Die herausragende Angriffslinie der Kölner möchte den spanischen Abwehrriegel knacken, um Quarterback Jan Weinreich (erfolgreichster Passwerfer) und Receiver Quinten Pounds (erfolgreichster Passempfänger) die Gelegenheit zu geben, Platz eins in den Einzel-Statistiken auszubauen. Mit 711 Yards und sieben Touchdown-Pässen ist Weinreich der Passing-Leader, mit 255 Yards und fünf Touchdowns hält Pounds den Bestwert als Receiving Leader.