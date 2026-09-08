In Nordrhein-Westfalen wird es kühler und immer wieder regnerisch. Dienstag ist es zunächst stark bewölkt und am Morgen fällt etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung zeitweise auf und es bleibt überwiegend trocken. Am Nachmittag ziehen von Nordwesten erneut dichtere Wolken auf. Zum Abend kommt von der Eifel bis zum Niederrhein und zum Münsterland schauerartiger Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad, in der Kölner Bucht sind bis zu 27 Grad möglich.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und es regnet immer wieder. Die Temperaturen sinken auf bis zu neun Grad. Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt, am Nachmittag ziehen einzelne Schauer über das Land. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 17 und 21 Grad. Am Donnerstag verhält sich das Wetter ähnlich wie am Vortag. (dpa/red)