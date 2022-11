Köln – Nils Müller hatte allen Grund, stolz auf sein Team zu sein. Die Basketballer des Deutzer TV setzten sich am Samstagabend in der 1. Regionalliga bei der BG Aachen mit 89:80 (38:40) durch, obwohl ihnen in Yannick Ossey und Chris Fröhlingsdorf (beide krank) sowie Valentin Blass (verletzt) und Gbesimi Eyimofe (Praktikum in Frankfurt) vier wichtige Spieler fehlten.



Die Aufgabe war ohne dieses Quartett ohnehin schwierig genug, da sich darüber hinaus sämtliche Ausfälle auf die großen Positionen konzentrierten, verkomplizierte sich die Herausforderung noch einmal. „Vor allem wegen der dünnen Personaldecke muss man den Sieg hoch bewerten“, erklärte Müller.



Die Rechtsrheinischen reagierten auf ihre physische Unterlegenheit und übten mit ihren zumeist kleineren Spielern durch ihre aggressive Verteidigung viel Druck auf den Gegner aus und erzwangen eine Reihe von Aachener Ballverlusten. Nach einem knappen Rückstand zur Pause und einem ausgeglichenen dritten Viertel brachten die Kölner in der entscheidenden Phase die Erfahrung ihrer Topscorer Patrick Reusch (22) und Philipp Pfeifer (16) zur Geltung, die für wichtige Punkte sorgten.



Die Kölner finden Anschluss ans Tabellenmittelfeld

„Wir haben vor allem hinten heraus einen sehr guten Job gemacht und jetzt erstmals in dieser Saison das Momentum auf unserer Seite“, meinte Müller nach dem dritten Erfolg aus den vergangenen vier Partien.



Nach einem Fehlstart mit vier Niederlagen haben die Deutzer den Anschluss ans breite Tabellenmittelfeld hergestellt, in dem sich gleich acht Teams mit einer ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen befinden. „Man weiß auf jeden Fall, dass in dieser Saison noch vieles möglich ist“, bemerkte Müller.



Deutz: Engelhardt (16), Schmidt, Jenkins (9), Reusch (22), Bihari Vass (8), Koschade (10), Wandel, Litera (5), Pfeifer (15), Gruber (4), Schmitz.