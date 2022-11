Köln – Der Deutzer TV hat den Blick schnell auf das zweite Playoff-Halbfinale in der 1. Basketball-Regionalliga am Freitag gegen die BBG Herford gelenkt (20.30 Uhr, Reitweg). Erstens, weil die 93:112 (47:58)-Niederlage zum Auftakt der nach dem Modus „best of three“ ausgetragenen Serie am Samstag gegen den hohen Favoriten bereits verarbeitet war.



Und zweitens, weil die Rechtsrheinischen ihren Fans in ausverkaufter Halle ein weiteres Highlight in dieser ohnehin starken Saison bieten wollen.„Wir freuen uns alle unglaublich auf dieses Spiel“, betonte Trainer Nils Müller.

Er war trotz der Niederlage auch diesmal keineswegs unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Diese erreichte mit ihren 93 Punkten ja auch eine für ein Auswärtsspiel bemerkenswerte Ausbeute im Angriff, allerdings hatte sie das Pech, auf einen Gegner zu treffen, der diese noch zu übertreffen vermochte.



Der Deutzer Coach Nils Müller Copyright: Herbert Bucco

„Wir wussten ja, dass Herford unglaublich stark ist“, bemerkte Müller anerkennend. „Wir haben im Moment offensiv mit Sicherheit unsere beste Saisonphase, aber ihre Wurfquote war schon außergewöhnlich. Sie haben einfach immer die besseren Lösungen gefunden.“



Nachdem die Gäste das erste Viertel noch weitgehend ausgeglichen gestaltet hatten (24:26), mussten sie Herford bis zur Pause auf elf Punkte davonziehen lassen. Dieser Rückstand erwies sich bereits als zu hoch, um ihn nach dem Seitenwechsel gegen den formstarken Kontrahenten korrigieren zu können.



Nach ihrem Coup im Viertelfinale gegen Ibbenbüren sind die Deutzer aber keineswegs gewillt, das Duell mit dem Tabellenersten der Hauptrunde als von sportlichem Ehrgeiz befreites Bonusprogramm zu betrachten. „Es ist schon so, dass wir uns etwas ausrechnen, sie sind ja auch nicht unschlagbar“, betont Müller mit Blick auf die vier Saisonniederlagen und die durchaus mühevollen Erfolge der BBG in der ersten Runde gegen Hamm. „Wir haben gemerkt, dass etwas für uns drin ist, wenn nur ein, zwei Sachen ein bisschen besser laufen.“

Deutzer TV: Hörschler, Reusch (17), Geretzki (11), Koschade (12), Litera (2), Schulz (5), Pfeifer (9), Mettner (5), Kunel (7), Fröhlingsdorf (10), Gruber (15), Schmitz.