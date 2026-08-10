In Düren sind am Sonntagabend bis zu 20 Menschen in eine Massenschlägerei verwickelt gewesen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Gegen 18.50 Uhr kam es am Bonner Platz zu der Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei wurden dabei auch Schlagwerkzeuge eingesetzt. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Nordeifel: Mehrere Verletzte nach Massenschlägerei

Noch vor dem Eintreffen der Polizei trennten Unbeteiligte die Streitenden. Mehrere Menschen wurden leicht, teilweise auch schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand bei niemandem.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421-949 0 entgegen.

Der Polizei liegt bereits eine Videoaufnahme vor, die aus erhöhter Position in Richtung Frankenstraße aufgenommen wurde. Die Ermittler bitten um weitere aussagekräftige Videoaufzeichnungen. (jag)