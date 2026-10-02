Bei einem Verkehrsunfall in Düren ist am Donnerstagmorgen (01. Oktober 2026) ein sechsjähriger Junge schwer verletzt worden. Seine Mutter war mit dem Fahrrad gestürzt, auf dem der Junge in einem Kindersitz saß.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8.00 Uhr im Einmündungsbereich der Alten Jülicher Straße und der Meckerstraße. Ein 42-jähriger Mann wollte mit seinem Auto von der Alten Jülicher Straße nach links in die Meckerstraße abbiegen.

Frau verliert Kontrolle über Fahrrad und stürzt

Zur gleichen Zeit fuhr die 37-jährige Radfahrerin auf der Meckerstraße in Richtung der Alten Jülicher Straße. Nach Angaben der Frau bemerkte sie das von rechts kommende Auto zu spät und bremste stark ab.

Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad, geriet ins Rutschen und stürzte. Während des Sturzes kam es zur Kollision mit dem Pkw. Der sechsjährige Junge wurde dabei schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mutter und der Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 350 Euro. (red)