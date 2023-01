Krefeld/Düsseldorf – Die Wasserschutzpolizei Duisburg hat in Krefeld-Uerdingen einen toten Schwimmer aus dem Rhein geborgen. Der 18-jährige Wuppertaler galt seit Donnerstag als vermisst und suchte nach Informationen der Polizei eine Abkühlung während der Hitzewelle.

Leiche trieb von Düsseldorf nach Krefeld

Wie Ermittlungen ergaben, war der Mann mit zwei Begleitern bereits in Düsseldorf schwimmen gegangen. Durch ein vorbeifahrendes Schiff soll ein so starker Sog entstanden sein, dass der Mann unterging.



Die Leiche wurde am Samstag in Krefeld gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden Begleiter konnten sich an Land retten. (red/mab)

