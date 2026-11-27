Zwei junge Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen eine Düsseldorfer Modelagentur. Die Staatsanwaltschaft bestätigte Ermittlungen: „Uns liegen im Zusammenhang mit einer Modelagentur zwei Strafanzeigen vor: Eine wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, eine wegen des Verdachts der Vergewaltigung“, sagte Behördensprecherin Laura Neumann auf Anfrage. Gegen wen genau sich die Anschuldigungen richten, sagte die Staatsanwältin nicht.

Schwere Vorwürfe: Behördensprecherin bestätigt Ermittlungen

Nach Angaben des WDR gibt eine 21-Jährige an, sie sei bei einem Fotoshooting mehrfach vergewaltigt worden. Einige Tage zuvor hatte die „Rheinische Post“ über Vorwürfe einer 15-Jährigen berichtet, die angibt, in derselben Modelagentur sexuell belästigt worden zu sein. Die Ermittlungen waren bereits nach den Hinweisen der Jugendlichen eingeleitet worden und wurden nun ausgeweitet. (dpa/red)