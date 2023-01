Duisburg – Ein Mann (39) hat in Duisburg zwei Feuerwehrleute aus seiner Wohnung schubsen wollen, aus der sie ihn gerade retten wollten. Laut Polizei qualmte es am Montag stark - die von Nachbarn alarmierten Feuerwehrleute scheiterten aber zunächst daran, den Mann aus seiner Wohnung holen.



Die Polizei kam dazu und half den 39-Jährige auf die Straße zu befördern. Dort habe der Mann die Rettungskräfte beleidigt und an den Absperrungen vorbei wieder in die Wohnung gewollt, so die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag.



Letztlich legten die Beamten ihm Handschellen an und brachten ihn zur Wache. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte, durfte der Mann wieder nach Hause gehen. Ursache für den Qualm war angebranntes Essen in einer Pfanne. Der Mann soll nun eine Anzeige wegen Widerstands bekommen. (dpa)