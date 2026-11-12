Egal ob im Urlaub, vor einer wichtigen Prüfung oder während einer stressigen Arbeitswoche: Für eine Erkrankung gibt es wohl nie einen geeigneten Zeitpunkt. Selbst eine starke Erkältung kann vorher getroffene Planungen schnell und unvorhergesehen durcheinanderwirbeln. Schwerere Erkrankungen, bei denen ein Krankenhausaufenthalt nötig wird, sind zudem meist mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Zwar werden die allgemeinen Krankenhausleistungen in Deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Ohne Versicherung droht ein Schuldenberg

Doch für Menschen ohne eigene Krankenversicherung können die Behandlungskosten unversehens zu einer nicht zu stemmenden finanziellen Herausforderung werden. Sie sehen sich in einem solchen Fall plötzlich einem großen Schuldenberg gegenüber. Auch der ungeplante Praxisbesuch beim Allgemeinmediziner wird zum Problem, wenn man nicht Mitglied einer Krankenversicherung ist.

Gründe für eine fehlende Versicherung gibt es viele

Dieser Personen haben sich die Mitglieder der „Malteser – Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung“ (MMM) angenommen. „Wir sorgen dafür, dass Menschen in einer solchen Situation nicht alles allein stemmen müssen“, erklärte Dr. Hans-Josef Bastian. „Dies kann bei Migranten der Fall sein oder bei obdachlosen Menschen. Häufig treffen wir auch auf ältere Patienten, die früher privat versichert waren und sich irgendwann die Beiträge der Krankenversicherung nicht mehr leisten konnten.“

Spendenaktion auf dem Wollmarkt in Kuchenheim

Diese Hilfe der Malteser sei jedoch komplett spendenbasiert, weshalb die Institution auf Unterstützung angewiesen ist. Unterstützung, die sie nun bereits zum dritten Mal vom Lions-Club-Nordeifel erhalten haben. „Auf dem Wollmarkt in Kuchenheim haben wir Eis und Kuchen zum Verkauf angeboten, und die Gewinne kommen jetzt der Arbeit der Malteser zugute“, erklärte Sonja Münch.

Nachdem die Mitglieder des Lions-Clubs die dabei erwirtschaftete Summe großzügig aufgestockt haben, sei eine Spende in Höhe von 5000 Euro erreicht worden, fügte Georg Schmiedel hinzu.

Arbeit der Malteser passt ins Konzept des Lions-Clubs

„Wir engagieren uns in vielen Bereichen hier in der Region und auch für sozial schwächer gestellte Menschen. Da passt die Arbeit der Malteser perfekt ins Konzept“, sagte Schmiedel bei der Übergabe der Spendensumme, die am Dienstag am Euskirchener Marien-Hospital stattfand.

Rund 150 Patienten pro Jahr werden unterstützt

Eine höchst willkommene Geste, wie André Bung, Geschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes, betonte. „Unsere Klientel unterscheidet sich mit seinen Krankheitsbildern von Atemwegserkrankungen bis Unfallfolgen nicht wesentlich von denen einer normalen Arztpraxis. Dank Spenden wie dieser können wir im Jahr rund 150 Personen medizinisch unterstützen und wir sind sehr dankbar, diese Aufgabe auch mit Hilfe des Lions-Clubs weiterführen zu können.“

Vermittlung an Beratungsstellen und Finanzbedarf

Die MMM-Praxis vermittele die Patienten auch an Beratungsstellen, mit dem Ziel, dass sie wieder von einer Versicherung aufgenommen werden. Den Finanzbedarf der Praxis bezifferte Bastian im Vorjahr mit 5000 bis 10.000 Euro im Jahr. Entsprechend groß sei die Freude, wenn Geld aus externen Quellen fließe, wie jetzt vom Lions-Club Nordeifel. (arn)