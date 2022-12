Bad Münstereifel-Kalkar – Aufwendige Hebeübungen. Perfekt aufeinander abgestimmte Tanzschritte. Ausgeklügelte Choreographien. Für die Tanzbären-Mitglieder Ralf Kurek und Michael Koch ist klar: Das sind nicht die Markenzeichen des Männerballetts der IGK Kalkar. Doch in Sachen Feiern könne ihnen niemand das Wasser reichen, sagt Kurek.

Dementsprechend selbstbewusst traten das Männerballett und die IGK Kalkar auf der Cicerostraße auf. Mit Konfetti, Popcorn und dem Trömmelche-Lied auf den Lippen ließen sie Kalkar wissen, dass es sie noch gibt. Jecken Beistand für die Tanzbären in ihren blau schillernden Hemden leisteten Yasmin Neuhaus, Elke Schöller sowie das Ehepaar Erwin und Silke Palmersheim. Ein Clownsoverall war das Kostüm ihrer Wahl.

IGK Kalkar: Seit 2020 nicht mehr auf der Bühne gestanden

Seit 2020 – dem Jahr ihres Sieges beim Männerballett-Wettstreit in Iversheim – standen die Kalkarer nicht mehr auf der Bühne. Die Corona-Pandemie erlaubte weder Trainingsstunden mit vielen Teilnehmern noch die direkte Konfrontation mit potenziellen Konkurrenten. Für die Tanzbären hatte das aber auch einen positiven Nebeneffekt. „Wir sind praktisch das dritte Jahr in Folge inoffizieller Kreismeister. So lange war es noch niemand vor uns“, sagt Tanzbären-Präsident Koch. „Und wir sind ganz heiß darauf, den Titel zu verteidigen.“

Jetzt geht’s los

D’r Zoch stellt sich op – mehr als 20 Gruppen und Vereine sind dem Aufruf zum virtuellen Karnevalszug gefolgt. In den kommenden Tagen stellen wir die Jecken vor – Alaaf. Hier finden Sie alle Gruppen, die mitmachen.

Wir beleuchten auch den Karneval in den Dörfern. Wie er sich entwickelt hat und wie er sich trotz Corona-Pandemie und Flutkatastrophe behauptet hat, nicht hat unterkriegen lassen.

Am Schluss der Aktion entsteht ein Video-Karnevalszug, der unsere Jecken in Szene setzt, auch wenn es in dieser Session auf der Straße nicht möglich sein wird. (eb)

Mangelnde Fitness nach der Zwangspause – davor fürchten sich die Tanzbären nicht. „Das kommt mit dem Training. Und wenn nicht, dann wird halt auf der Bühne geschnauft“, erläutert Kurek. Schon jetzt müssen sich einige Tänzer Kureks Seitenhiebe wegen ihres Gewichts gefallen lassen – das helfe bei der Motivation, meint er. „Unser Präsident hat bestimmt fünf Kilogramm zugenommen. Und ich habe mindestens vier verloren.“ Wie ernst er die Aussage meint, lässt Kurek offen.

Den Optimismus und die gute Laune der Kalkarer Karnevalisten trübt nur eine Kleinigkeit: Die IGK Kalkar hätte in dieser Session den 25., das Männerballett den 15. Geburtstag gefeiert. Beide Feiern mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

D'r met Abstand schönste Zoch Anzeige IG Südstadt zieht kunterbunt gegen Pandemie-Tristesse von Elena Pintus , Julia Reuß

D'r met Abstand schönste Zoch Anzeige Hovener Jungkarnevalisten bilden stattlichen Tross von Ramona Hammes , Marco Führer , Jennifer Seidel

D'r met Abstand schönste Zoch Anzeige Schweinheimer thematisieren Hochwasser von Tom Steinicke

Ein wenig darüber hinweg hilft den Jecken, dass sie sich für den schönsten Zoch treffen konnten. Lange Zeit waren Treffen nämlich tabu. Und das zeichnet für Kurek den Verein aus: „Wir haben eine Gemeinschaft und einen Zusammenhalt, den es bei den Großen nicht gibt.“ Wie groß der Zusammenhalt in Kalkar ist, spricht sich auch in Coronazeiten herum: Auf der Mitgliederversammlung stießen drei neue Mitglieder hinzu. Für einen Verein wie die IGK Kalkar, die 45 Mitglieder zählt, ist das ein kleines Karnevalswunder.