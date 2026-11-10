Im Alltag geht immer mal wieder etwas kaputt. Wenn der Toaster nicht mehr heizt oder der Reißverschluss der Lieblingsjacke klemmt, muss das nicht gleich im Müll landen. Manchmal können wenige geübte Handgriffe helfen, um Kaputtes wieder in Gang zu bringen. Vielerorts gibt es dafür bereits sogenannte Reparatur-Cafés. In Bad Münstereifel soll nun ein weiteres hinzukommen.

Start im Josefshaus

Die Bürgerstiftung Bad Münstereifel startet das Projekt. Das erste Reparatur-Café findet am Freitag, 20. November, 14 bis 17 Uhr, statt. Danach ist es an jedem dritten Freitag im Monat in dieser Zeit geplant. Die katholische Kirchengemeinde stellt dafür Räumlichkeiten im Familienzentrum/Josefshaus an der Alten Gasse 19 zur Verfügung, kündigt die Bürgerstiftung an. Sie kümmere sich um die finanzielle Unterstützung. Angestoßen wurde das Projekt von Peter Schallenberg, der die Leitung übernimmt.

Was repariert wird

Bei den Treffen reparieren Ehrenamtliche gemeinsam. Dazu gibt es Kaffee, andere Getränke und Kuchen. Repariert werden elektrische und mechanische Haushaltsgeräte sowie Unterhaltungselektronik, darunter Staubsauger, Heizlüfter, Ventilatoren, Kaffeemaschinen oder Radios. Wer ein kaputtes Fahrrad, Spielzeug oder Kleidung hat, kann dies ebenfalls mitbringen. Einige Handwerkerinnen und Handwerker hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt, so die Bürgerstiftung. Bei den ersten Terminen berät zudem der Verein „roots at eifel“ etwa über nachhaltige Hardwarenutzung.

Helferinnen und Helfer gesucht

Weitere Hilfe wird benötigt. Gesucht werden noch aktive Helferinnen und Helfer, vor allem für Technik, Fahrradreparatur und Näharbeiten. Auch braucht das Team regelmäßige Unterstützung bei Kuchenspenden und Getränken, so die Bürgerstiftung.

Informationstreffen und Anmeldung

Wer das Projekt unterstützen oder selbst mit anpacken möchte, ist zum Informationstreffen am Mittwoch, 11. November, 18.30 Uhr, im Café T, Werther Straße 34, in Bad Münstereifel eingeladen. Repariert wird dann nicht, stattdessen berichten erfahrene Engagierte von ihrer Arbeit und stehen für Fragen zur Verfügung. Reparaturwünsche für das erste Café am 20. November lassen sich bereits jetzt bei Projektleiter Peter Schallenberg unter 02253/8229 oder per E-Mail anmelden. (eva)

pschallenberg@gmx.de