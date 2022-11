Bad Münstereifel – Geschafft! Und das gleich im doppelten Sinn. Denn die vergangenen 15 Monate haben Marielle und Christopher Haep ganz schön geschlaucht. Aber sie haben ihn: den vierten Stern für ihr Boutique Hotel Marielle an der Unnaustraße in Bad Münstereifel.

Aber der Reihe nach: Am 14. Juli 2021 tragen acht Leute eine schwere Gastro-Theke in das benachbarte Café. Eröffnen soll es Mitte August. Es regnet ohne Unterlass. Dass am Abend alles anders ist, ahnt das Ehepaar noch nicht. Der Regen hört nicht auf – und dann kommt das Wasser. „Wir waren zunächst noch entspannt, es gab Freibier und Schnittchen für die Gäste“, berichtet Christopher Haep. Das Haus ist voll. Die Gastgeber und die 20 Kunden verbringen die Nacht im ersten Stock. Denn das Erdgeschoss war überflutet.

Gebäude waren versichert

Die Gastro-Theke wird am nächsten Tag wieder aus dem Café getragen, die Eröffnung Mitte August wird gestrichen. Im Erdgeschoss des Hotels sieht es schlimm aus: Empfangsbereich und Kaminzimmer sind ein Raub des Wassers geworden. Nach Rücksprache mit der Versicherung wird aber schnell klar: Beide Gebäude sind versichert. Der Wiederaufbau kann starten.



Am Freitag nach der Flut räumen zum großen Teil 150 wildfremde Menschen das Hotel und das Café leer. Ein befreundetes Hotel stiftet einen Kaffeevollautomaten. Unter anderem dieser Energieschub führt dazu, dass Marielle und Christopher Haep schon eine Woche nach der Flut genaue Vorstellungen haben, wie sie das Zerstörte wieder aufbauen wollen.

Vor der Flut verborgen: Die Grauwackewand im Kaminzimmer war bisher verputzt und wurde jetzt freigelegt und mit Sandstrahler gereinigt. Copyright: Thomas Schmitz

Die beiden sehen die Katastrophe als Chance. Das auch vor der Flut schon schmucke Hotel – damals noch mit drei Sternen versehen – wird noch einmal schöner. „Wir wollen das Alte bewusst sichtbar machen, das Beste rausholen“, berichtet Marielle Haep.

Vier-Sterne-Hotels

Fünf weitere Hotels im Kreis Euskirchen tragen vier Sterne: das Design Hotel Euskirchen (gültig bis einschließlich Oktober 2024), das Hotel Komm’in in Kommern (bis Dezember 2023), das Hotel Kurhaus Uhlenberg in Bad Münstereifel (bis März 2023), das Gästehaus Kloster Steinfeld (bis August 2023) und das Hotel Friedrichs in Gemünd (bis Juni 2023, derzeit geschlossen). (ets)

Grauwackewand freigelegt

Damit ist nicht nur das Fachwerk in der Rezeption gemeint, sondern auch das Kaminzimmer. Bisher waren alle Wände verputzt. Doch die Flut hat eine Grauwackewand freigelegt. Und die sollte bleiben – auch wenn sie mit einem Sandstrahler gereinigt werden musste. Aber der Charme, den das Kaminzimmer dadurch gewonnen hat, gibt den Haeps Recht. Gleichzeitig verfolgen beide einen Nachhaltigkeitsgedanken. Die Wände wurde mit Lehmputz hergestellt, die Böden bestehen aus Gutshofdielen aus dem Schwarzwald. Es gibt eine E-Ladesäule und eine Fahrradstation.

Eines der Schlafzimmer im Gebäude des Cafés. Copyright: Thomas Schmitz

Die vier Sterne hatten sie schon vor der Flut angestrebt. Das Café ist ein wichtiger Bestandteil davon. Der Frühstücksraum und die Küche sind jetzt „drüben“. Im Hotel entstand ein Tagungsraum. Seit November 2021 ist das Café mit Bar wieder geöffnet. Sechs weitere Zimmer und der Keller werden in Kürze fertig.

Zahlen

In Hotel und Café gibt es insgesamt 17 Zimmer. Café und Bar bieten 70 Sitzplätze in drei Gasträumen. Es gibt zwei Außenterrassen, einen 400 Quadratmeter großen Innenhof mit zehn Parkplätzen sowie weiteren zwei vor der Jungmühle. Die Gesamtfläche beträgt 1200 Quadratmeter. (ets)

Aktivurlauber zu Gast

Das Boutique-Hotel öffnete am 1. Mai seine Pforten. Und die Haeps freuen sich über den Zuspruch. Gäste sind Aktivurlauber, beispielsweise Mountainbiker, die die zahlreichen Strecken rund um Bad Münstereifel ausprobieren wollen, Wanderer und Besucher des City-Outlets. Auch die Kooperation mit der Euskirchener Therme – es gibt ein Paket, die Eintrittskarte und Hotelbesuch verbindet – sorgt wieder vermehrt für Gäste. Gewachsen ist die Anzahl beim Personal: Statt wie vor der Flut sechs, wird es bald 20 Leute geben, die in Hotel und Café arbeiten.

Über Weihnachten gibt es sogar Betriebsferien, dann können die jungen Eltern endlich mal abschalten und sich um Töchterchen Marla kümmern. Denn die vergangenen 15 Monate waren anstrengend. „Ich weiß nicht, ob ich das körperlich noch einmal aushalten könnte“, sagt Christopher Haep.