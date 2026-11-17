„Fremd(e) in der Eifel“ – unter diesem Titel hatte der Bad Münstereifeler Verein „KultiWIRt – Kultur und Demokratie“ am Freitag zu einem Diskussionsabend ins Josefshaus eingeladen. Im Mittelpunkt standen das Thema Integration und die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, für das sich der Verein einsetzen will. „Wir verspüren da eine Aufbruchstimmung“, sagte der Vorsitzende Stephan Siemens.

Ankommen ist eine Sache, Integration eine Aufgabe

Das Ankommen ist eine Sache, Integration ist eine Aufgabe, an der der Einzelne und die gesamte Gesellschaft mitarbeiten müssen. „Wir haben zu diesem Abend eingeladen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Netzwerke zu knüpfen“, so Siemens. Auch innerhalb des in diesem Jahr gegründeten Vereins gebe es einen hohen Anteil an Zugezogenen.

Gekippte Stimmung in sozialen Netzwerken

Gemeinsam habe man festgestellt, wie die Stimmung in der Gesellschaft bereits gekippt sei. „In einer Info-Gruppe in einem sozialen Netzwerk musste kürzlich die Kommentar-Funktion unter einem Beitrag geschlossen werden“, berichtete Siemens. Es sei dabei nicht um ein so brisantes Thema wie etwa die Asylpolitik gegangen: „Eine Kölner Familie, die in dem Beitrag nach einer Wohnung gesucht hatte, wurde in den Kommentaren ganz übel beschimpft – nach dem Motto: Ihr Kölner nehmt uns Eifelern die Häuser weg.“

Wer sind „die Eifeler“?

Der Journalist und Autor Manfred Lang hatte zur Einstimmung daran erinnert, um was für einen Menschenschlag es sich bei „den Eifelern“ überhaupt handelt. „Obwohl das gar nicht so einfach ist bei diesem Vielvölkergemisch.“ Zugewanderte, so Lang weiter, hätten die Region seit jeher geprägt. „Angefangen bei den alten Römern, die hier ihre Fußkranken zurückgelassen haben.“ Das sei auch heute noch an der Sprache abzulesen, die – wie im gesamten Rheinland – mit Vokabeln lateinischen und französischen Ursprungs gespickt sei.

Auswanderer und Stadtflüchtlinge

Vergessen dürfe man nicht, dass viele Eifeler im 19. und 20. Jahrhundert ihre Heimat verlassen haben, um in den Großstädten in der Nachbarschaft oder in der Neuen Welt ihr Glück zu finden. „Das waren geschätzt 345.000 Stadtflüchtlinge und weitere 160.000 Auswanderer“, so Lang – heute würde man sie wohl als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen.

Der Vorstand von „KultiWIRt“. Copyright: privat/M. Frenzel

Die Eifel als Sehnsuchtsort

Den Verantwortlichen der Eifeler Tourismuswirtschaft sei es in den vergangenen Jahren erfolgreich gelungen, die Eifel zu einem Sehnsuchtsort zu machen. „Früher wollte niemand freiwillig als Eifeler bezeichnet werden, da wurde die eigene Herkunft oft genug verleumdet“, sagte Lang: „Heute wollen sogar die Bewohner der Zuckerrübensteppe zwischen Euskirchen und Zülpich zur Eifel dazugehören“, scherzte der Eifelkenner.

Musik und Heimat

Musikalisch ging es auch bei Hannes Schöner ums Thema Heimat. „Wir haben früher bei den Höhnern viele Stücke dazu geschrieben“, so der Musiker. Und damit dazu beigetragen, die Stadt Köln „zu der wohl am häufigsten besungenen Stadt Deutschlands, wenn nicht sogar der ganzen Welt zu machen“. Zusammen mit Ady Zehnpfennig (Keyboard) und Hermann Heuser an der Gitarre präsentierte er eine kleine Auswahl.

„Immer noch nicht von hier“

Für Ingrid Zobel-Gajek, die sich nach 2015 in verschiedenen Projekten für geflüchtete Menschen engagiert, war diese Arbeit ein Anlass, sich auch intensiv mit der eigenen Familiengeschichte zu befassen. Von ihr stammte einer der interessantesten Sätze des Abends, denn der Vater der Kirspenicherin war nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling nach Bad Münstereifel gekommen. „Er ist 80 Jahre nach seiner Ankunft hier gestorben – aber er war immer noch nicht von hier.“

Viele „Zugezogene“ können wahrscheinlich etwas mit dieser Aussage anfangen. Und da spielt es kaum eine Rolle, ob man in Ostpreußen, Eritrea oder in einem nur zehn Kilometer entfernten Eifeldorf das Licht der Welt erblickt hat.

Was gelungene Integrationsarbeit ausmacht

In einer zweiten Gesprächsrunde mit Martina Frenzel berichteten dann unter anderem Bürgermeister Sebastian Glatzel, die ehrenamtliche Betreuerin Antje von Plettenberg und Vertreter des „KoBIZ“ Euskirchen darüber, was eine gelungene Integrationsarbeit ausmacht. Für sie sei die Arbeit mit Geflüchteten „ein Tor zur Welt“ gewesen, bekannte von Plettenberg. Ihre eigenen Kinder seien mit den Kindern aus den Flüchtlingsfamilien aufgewachsen. Hier schließt sich ein Kreis. Denn auch Ingrid Zobel-Gajek hat die Erfahrung gemacht, im Dorf anerkannt zu werden, weil sie hier aufgewachsen ist.