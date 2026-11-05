Aus der Initiative wird ein Verein

Aus der Initiative Kultiwirt ist ein Verein mit zehn Mitgliedern um den Vorsitzenden Stephan Siemens, dessen Stellvertreterin Monika Grömping und Kassiererin Martina Frenzel geworden, der nun sein Winterprogramm vorgestellt hat.

Auftakt im Josefshaus: „Fremd(e) in der Eifel“

Los geht es am Freitag, 13. November, 19 Uhr, im Josefshaus mit Vortrag, Diskussion und Musik zum Thema „Fremd(e) in der Eifel“. Der Journalist Manfred Lang, Bürgermeister Sebastian Glatzel sowie Vertreter des Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrums Euskirchen und des Deutschen Roten Kreuzes berichten und diskutieren über Erfahrungen zum Thema Integration. Hannes Schöner, Ady Zehnpfennig und Hermann Heuser musizieren. Der Eintritt kostet fünf Euro im Vorverkauf, Karten gibt es in der Buchhandlung Mütter, im Café T und im Printenhaus Portz.

Mitsingen und Glühwein in der Burg

Weiter geht es am Freitag, 12. Dezember, 19 Uhr, in der Burg unter dem Motto „Groovige Weihnacht - Früher war mehr Lametta. Aber heute mehr KI“. Mitsingen ist bei Jazz-Sänger Hans-Jörg Schall aus Bonn angesagt, und zwar von „Kling Glöckchen“ bis zu zeitgemäßen Weihnachtssongs. Dazu gibt es Glühwein und Punsch. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro an den oben genannten Vorverkaufsstellen.

Premiere zum Abschluss: Kaffeehaus-Quiz im Printenhaus

Der Winter von Kultiwirt endet am Freitag, 30. Januar, mit einer Premiere: Erstmals wird ab 19 Uhr ein historisches Kaffeehaus-Quiz von den Historikern und Schauspielern Horst-Peter Neuse und Peter Schallenberg veranstaltet, passend natürlich im Printenhaus Portz. Es gibt auch etwas zu gewinnen. Drei Spielszenen des „Erlebnis Mittelalter“ runden die Veranstaltung ab. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro an den bereits genannten Stellen. (ets)