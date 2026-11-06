„Stefans Basar“Mahlberger Adventskränze und Reibekuchen gibt es künftig auf Bestellung

Abschied vom Basar in gewohnter Form

Die traurige Nachricht für viele Liebhaberinnen und Liebhaber von „Stefans Basar“ in Mahlberg hatte sich im vergangenen Jahr bereits angekündigt: Den beliebten Basar im Bad Münstereifeler Höhengebiet wird es in seiner bisherigen Form in der Vorweihnachtszeit nicht mehr geben.

Organisatorin Michaela Lingscheid nannte beim letzten Basar im vergangenen Jahr ihre gesundheitliche Lage als Hauptbeweggrund für die geplante Änderung. „Leider sind die Vorbereitung und Durchführung inzwischen so umfangreich, dass sie in dieser Form trotz der Hilfe vieler lieber Menschen nicht mehr zu bewerkstelligen ist“, teilt sie nun in einer Mitteilung mit.

20 Jahre Basar für den guten Zweck

Nach 20 Jahren gab es im vergangenen Jahr die letzte Auflage des Basars in der Mahlberger Bürgerhalle. Der Basar wartete stets mit handgefertigten Dekorationen, Reibekuchen aus frischen Kartoffeln nach eigenem Rezept und Adventskränzen, nach Wunschvorstellung gebunden, auf – ein Angebot, das die Liebhaber des Basars zu schätzen wussten.

In den vergangenen Jahren seien die Besucherinnen und Besucher sogar von hinter Köln angereist.

Stets spendeten die Organisatoren die Einnahmen an den „Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche“ in Bonn. 2024 war dabei sogar die Summe von 100.000 Euro geknackt worden.

Weitere Wunschadventskränze und Reibekuchen

Eine gute Nachricht gibt es aber dennoch. Familie Lingscheid und ihren Bastelwichteln sei es dennoch eine Herzensangelegenheit, „die Idee weiterleben zu lassen“. Also haben sie sich etwas einfallen lassen. Adventskränze und Reibekuchen aus Mahlberg soll es weiterhin geben. Allerdings nicht mehr auf „Stefans Basar“ in der Mahlberger Bürgerhalle. Stattdessen kann man Adventskränze und Reibekuchen bestellen.

Besondere Beziehung zum Förderkreis

Die Familie begründet das damit, dass der Mahlberger Wunschadventskranz in vielen weihnachtlich dekorierten Wohnstuben unverzichtbar sei. Ein weiterer Grund: die „ganz besondere Beziehung“ zwischen der Familie und dem Förderkreis. 2005 war der fünfjährige Stefan Lingscheid, Sohn von Michaela und Peter Lingscheid, an Leukämie erkrankt. „Der Förderkreis hat uns damals enorm geholfen“, berichtet die Mutter. Während eines einjährigen Krankenhausaufenthalts begann er, mit seiner Familie zu basteln. Aus anfänglichen Verkäufen im Freundeskreis und der Nachbarschaft entwickelte sich der Basar.

Michaela Lingscheid betont: „Auch wenn es uns nicht mehr möglich ist, ‚Stefans Basar‘ in der bisherigen Form weiterzuführen, sind wir sehr froh, eine Lösung gefunden zu haben, wie wir weiterhin etwas Freude verbreiten können - mit Adventskränzen, Reibekuchen und Geld für den Förderkreis.“ Viele Stammbesucher hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt. „Das freut uns sehr“, betont sie.

Formular für die Bestellung

Adventskränze und Reibekuchen kann man ab sofort bestellen und nach telefonischer Rücksprache am Freitag und Samstag, 20./21. November, in Mahlberg abholen. Damit das Team die Adventskränze nach Wünschen gestalten kann, hat es ein Formular erstellt, das Interessierte unter 01573/5417183 oder per E-Mail unverbindlich bestellen können. (eva)

Stefans.basar@gmail.com