Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Bad Münstereifel hatten sich Veranstalter und Besucher anders vorgestellt. Weil es kalt war und regnete, wurde der offizielle Teil kurzerhand vom Zwentibold-Brunnen ins „Glühwürmchen“ verlegt. Im Zelt war es zwar eng, aber immerhin wurden die Mitglieder der Blaskapelle, die Redner und die Zuhörer nicht nass. Und am nächsten Tag sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Da genossen viele Leute das weihnachtliche Flair bei Sonnenschein und durchaus glühweintauglichen Temperaturen.

Erstmals gemeinsam organisiert

Zum ersten Mal haben der Stadtmarketingverein „Bad Münstereifel aktiv“ und das City-Outlet den Weihnachtsmarkt gemeinsam organisiert. Und gleich dafür gesorgt, dass er größer ist als in den vergangenen Jahren. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass der Weihnachtsmarkt wächst und sich weiterentwickelt“, sagte Julia Brucherseifer, Geschäftsführerin des City-Outlet.

Auch die Marktstraße ist dabei

Zum ersten Mal verwandelt sich nicht nur die historische Innenstadt zwischen Werther Tor und Orchheimer Tor in ein funkelndes Weihnachtswunderland, sondern auch die Marktstraße. Insgesamt hätten rund 40 Händler ihre Buden aufgebaut, berichtete Danny Joldrichsen, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins. Herzstück ist wie immer das Kinderkarussell, das auch am Eröffnungsabend seine Runden im Lichterglanz drehte.

Skigondeln und Eisstockschießen

Nach ein paar Jahren Abstinenz finden sich wieder Skigondeln aus Kitzbühel in Bad Münstereifel. Drinnen kann man, geschützt vor Wind und Wetter, verzehren, was man an einem der vielen Stände mit Essen und Trinken gekauft hat. Neu ist auch die Bahn fürs Eisstockschießen, die vor dem Rathaus platziert ist.

Lob für die Zusammenarbeit

Brucherseifer (r.) und Joldrichsen. Copyright: Ulla Jürgensonn

Lob für die gute Zusammenarbeit von „Bad Münstereifel aktiv“ und City-Outlet gab es bei der Eröffnung auch von Bürgermeister Sebastian Glatzel. Julia Brucherseifer verwies auf das gemeinsame Interesse der beiden Akteure – nämlich den Weihnachtsmarkt attraktiv zu gestalten und Leute in die Stadt zu locken. Sie sieht darin mehr als nur einen Job: „Leidenschaft macht vieles schöner“, sagte sie.

Beschicker aus der Region

Leidenschaft bringen auch viele der Marktbeschicker mit. Seit neun Jahren steht der Stand der Gemünder Metzgerei Steffen für gut sechs Wochen an der gleichen Stelle und bietet Fleisch und Wurstwaren an, zum großen Teil hergestellt aus Wild aus den heimischen Wäldern. Auch Romano Michel hatte keinen weiten Weg hinter sich: Er produziert seine Hundekekse in Mechernich. Aussteller aus der Region und das malerische Ambiente locken Gäste nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung an. Eine der zwei jungen Frauen, die sich die Laune vom Regen nicht verwässern ließen, war aus Köln gekommen. Mit ihrer Freundin nutzte sie die Gelegenheit, in aller Ruhe an den Buden zu stöbern.

Längere Öffnungszeiten bis zum 30. Dezember

Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr auch länger geöffnet. Zumindest, was die Gastro-Stände angeht. Die schließen am Wochenende erst um 21 Uhr. Bis zum 30. Dezember bleibt die Bad Münstereifeler Innenstadt ein funkelndes Lichtermeer. Der Weihnachtsmarkt ist bis zum Jahresende montags bis donnerstags von 13 bis 19 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr, sonntags von 11 bis 19 Uhr. An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen bleibt er geschlossen.

Lange Nächte und Lichterfest

Am Samstag, 28. November, lädt das City-Outlet zur „Langen Nacht“ ein. Markt und Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 29. November, verspricht das Lichterfest zauberhafte Stimmung, kombiniert mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Am Samstag, 5. Dezember, findet die „Lange Weihnachtsmarktnacht“ bis 22 Uhr statt.