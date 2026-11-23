Die Eifel bietet in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Möglichkeiten, die Adventsstimmung abseits großer Städte zu erleben. Historische Kulissen, Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten prägen das Angebot.

Ob in historischen Burginnenhöfen, zwischen Fachwerkhäusern oder auf geschmückten Dorfplätzen: Die Weihnachtsmärkte in der Eifel setzen auf besondere Veranstaltungsorte. Kerzenlicht, Musik und der Duft gebrannter Mandeln sollen für eine vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Zur besseren Übersicht sind die Termine in klassische Weihnachtsmärkte sowie weitere vorweihnachtliche Veranstaltungen wie Konzerte, Wanderungen und Feste unterteilt.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind ausgewählte Weihnachtsmärkte und vorweihnachtliche Veranstaltungen in der Region. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Weinnachts- und Adventsmärkte 2026

„Weihnachtsmarkt Düren“ | 19.11. bis 23.12.2026 | Düren | Festliche Stimmung inmitten der weihnachtlich dekorierten Fußgängerzone und der Dürener Sehenswürdigkeiten. „Weihnachtsmarkt Bad Münstereifel - Historische Altstadt im Lichterglanz“ | 20.11. bis 30.12.2026 | Bad Münstereifel | Historische Altstadt Bad Münstereifel in Lichterglanz und Weihnachtszauber. „19. Islek Vorglühen“ | 20.11. bis 21.11.2026 | Daleiden | Vorweihnachtlicher Markt mit verschiedenen Anbietern und musikalischer Unterhaltung. „Adventseinklang | Landgasthaus Keuler“ | 20.11. bis 21.11.2026 | Landgasthaus Keuler | Kleiner Weihnachtsmarkt an der Ahr mit Glühwein-Konzerten, Kinderaktivitäten und Engelwerkstatt. „Hofadvent auf dem Bauershof“ | 21.11. bis 20.12.2026 | Mechernich | In der Adventszeit öffnet der Bauershof seine Tore. „1. Bücheler Adventszauber“ | 21.11.2026 | Büchel | Weihnachtsmarkt an der Alten Schmiede. „Weihnachtsmarkt auf der Burg Bruch“ | 26.11. bis 29.11.2026 | Bruch | Festlicher Weihnachtsmarkt auf der Burg Bruch. „Monschauer Weihnachtsmarkt“ | 27.11. bis 20.12.2026 | Monschau | Geschmückte Holzhäuschen rund um den romantischen Marktplatz, Lichterbäume und schwebende Sternenhimmel in Straßen und Gassen. „Weihnachtsmarkt in Daun“ | 27.11. bis 29.11.2026 | Daun | Weihnachtliche Atmosphäre voller Lichter und Duft. „Weihnachtsmarkt Kronenburg“ | 27.11. bis 29.11.2026 | Dahlem | Traditioneller Weihnachtsmarkt der Vereinsgemeinschaft Weihnachtsmarkt e.V. „Weihnachtsstimmung am Johannismarkt“ | 27.11. bis 28.11.2026 | Prüm | Traditionelle Weihnachtsstimmung am 1. Adventswochenende. „Sternenfest im Casino Euskirchen“ | 27.11. bis 29.11.2026 | Euskirchen | Weihnachtsbazar im CASINO Euskirchen. „Weihnachtsmarkt Burg Reifferscheid“ | 27.11. bis 29.11.2026 | Hellenthal | Kleiner, feiner und sehr romantischer Weihnachtsmarkt auf Burg Reifferscheid. „Advent für alle Sinne“ | 28.11. bis 29.11.2026 | Mechernich | LVR-Freilichtmuseum Kommern | Kunsthandwerkermarkt, Laternenführungen, Hausmusik, Geschichtenerzählungen und Selbstgebackenes am ersten Adventswochenende. „Burgweihnacht auf Burg Satzvey“ | 28.11. bis 20.12.2026 | Mechernich | Mittelalterliches Krippenspiel, historischer Handwerkermarkt, Weihnachtsmann und Elfen vor historischer Burgkulsisse. „Weihnachtsmarkt Dudeldorf“ | 28.11.2026 bis 28.11.2027 | Dudeldorf | Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern von Dudeldorf. „Traditioneller Hillesheimer Hallenweihnachtsmarkt“ | 28.11. bis 29.11.2026 | Hillesheim | Größter wetterunabhängiger Adventsmarkt in der Vulkaneifel. „Weihnachtsmarkt Helenenberger“ | 28.11.2026 | Welschbillig | 13.00 bis 17.00 Uhr | Festlicher Weihnachtsmarkt vor historischer Kulisse. „Advent- und Weihnachtszauber in Waxweiler“ | 28.11.2026 | Waxweiler | Weihnachtszauber im und um das Dechant-Faber-Haus am 1. Adventssamstag. „Adventsmarkt in Münstermaifeld“ | 28.11.2026 | Münstermaifeld | Traditioneller Adventsmarkt. „Weihnachtsmarkt | Adenauer Weihnachtszauber“ | 28.11. bis 20.12.2026 | Adenau | An allen vier Adventswochenenden | Weihnachtliche Karaoke-Gondel, Familienprogramm und kulinarische Angebote in der Innenstadt. „Rurberger Weihnachtsmarkt“ | 28.11. bis 13.12.2026 | Simmerath | 1. bis 3. Adventswochenende (Sa und So) | Charmanter kleiner Weihnachtsmarkt in Rurberg. „Manderscheider Burgenweihnacht“ | 28.11. bis 29.11.2026 | Manderscheid | Festliche Burgenweihnacht in Manderscheid. „Kupferstädter Weihnachtstage 2026“ | 28.11. bis 20.12.2026 | Stolberg (Rhld.) | Weihnachtsmarkt und Weihnachtstreff in der Kupferstadt Stolberg. „Müllenbacher Weihnachtsmarkt“ | 28.11.2026 bis 27.11.2027 | Müllenbach | Stimmungsvoller Einklang der Adventszeit. „Weihnachtsmarkt in Bergweiler“ | 28.11.2026 | Bergweiler | Ab 16.00 Uhr | Weihnachtsmarkt mit bunten Ständen und festlicher Dekoration. „Adventsmarkt Weißenseifen“ | 29.11.2026 | Hersdorf | Traditioneller Adventsmarkt in besonderer Atmosphäre. „Weihnachtsmarkt - Kerpen im Lichterglanz“ | 29.11.2026 | Kerpen | Traditioneller Weihnachtsmarkt im Burgdorf Kerpen. „Weihnachtsmarkt Bitburg“ | 02.12.2026 bis 12.12.2027 | Bitburg | Weihnachtliche Stimmung in der Bitburger Fußgängerzone. „lecker MYK Advent auf den Höfen - Weihnachtsmarkt in der Wacholderhütte“ | 04.12. bis 06.12.2026 | Langscheid | Gemütlicher Weihnachtsmarkt mit Punsch, Glühwein und kleinen Speisen rund um die Wacholderhütte. „Weihnachtsmarkt "Adventliche Burgstraße“" | 05.12. bis 06.12.2026 | Oberkail | Weihnachtsmarkt in der Burgstraße in Oberkail. „Weihnachtsmarkt Schloss Kewenig“ | 05.12.2026 | Körperich | Weihnachtswelt auf Schloss Kewenig. „Weihnachtsmarkt im Kloster Steinfeld“ | 05.12. bis 06.12.2026 | Kall | Adventsmarkt im Kreuzgang und an der Eingangsspforte des Klosters. „Weihnachtsmarkt Historische Wassermühle Birgel“ | 05.12. bis 06.12.2026 | Birgel | Kunsthandwerkermarkt, Weihnachtsbäckerei für Kinder sowie Glühwein, Reibekuchen, Bratwurst und gebrannte Mandeln. „WeihnachtsFESTival“ | 05.12. bis 20.12.2026 | Burgbrohl | Überregional bekanntes WeihnachtsFESTival auf Schloss Burgbrohl. „12. Frikadelli Weihnachsmarkt“ | 06.12.2026 | Barweiler | Traditioneller Weihnachtsmarkt unter anderem mit Show-Cooking eines TV-Kochs. „Gerolsteiner Weihnachts-Treff“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Gerolstein | Weihnachtsmarkt auf dem Rondellplatz und im Rondell. „Weihnachtszauber mit Alpakas in Hoffeld“ | 12.12.2026 | Hoffeld | Weihnachtsmarkt voller Genuss und Kreativität mit Alpakas. „Uriger Adventsmarkt auf dem Monrealer Marktplatz“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Monreal | Traditionelles Markttreiben unterhalb der beiden Burgen, umrahmt von Fachwerkhäusern und dem Viergiebelhaus. „Adventlicher Stiftsberg Kyllburg“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Kyllburg | Weihnachtsmarkt im historischen Ambiente des Kreuzgangs. „Musikalischer Weihnachtsmarkt in Antweiler“ | 12.12.2026 bis 12.12.2027 (laut Text 12. bis 13.12.2026) | Antweiler | 35. Musikalischer Weihnachtsmarkt. „Arzfelder Weihnachtsmarkt“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Arzfeld | Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende auf dem Dorfplatz.

Konzerte, Lesungen und Musikveranstaltungen 2026

Ob in der Rureifel, der Nordeifel oder der Vulkaneifel – romantische Märkte an historischen Burgen und stimmungsvolle Konzerte laden zu einer unvergesslichen Adventszeit ein. (Symbolbild) Copyright: Alexander Schwaiger

„Weihnachtsschlager & Christmassongs“ | 27.11. bis 28.11.2026 | Wittlich | Eröffnung um 19.00 Uhr | Musikalische Unterhaltung durch Bobby & Out of control zur Eröffnung der Wittlicher Weihnachtstage 2026 mit Glühwein und festlicher Beleuchtung. „Weihnachtslesung mit Luzia Kaul musikalisch begleitet von Annabelle Thiesen“ | 27.11.2026 | Adenau | Besinnliche Weihnachtslesung mit musikalischer Begleitung. „Traditionelles Adventsblasen“ | 28.11.2026 | Prüm | Seit 50 Jahren bestehender Höhepunkt der Weihnachtszeit in der Abteistadt Prüm. „Adventskonzert in Eschfeld“ | 29.11.2026 | Eschfeld | Adventskonzert des Musikvereins Eschfeld in der Pfarrkirche. „Klangzauber im Advent – Stimmen-, Saiten- und Flötenklang“ | 29.11.2026 | Wittlich | Synagoge Wittlich | Weihnachtliches Konzert der Chorklasse der Kreismusikschule Bernkastel-Wittlich. „Dasburger Glühbeats“ | 05.12.2026 | Dasburg | Vorweihnachtliches Konzert auf der Dasburg mit Glühwein und Reibekuchen. „Sing mit uns! Adventskonzert des Stadtorchesters Adenau“ | 05.12.2026 | Adenau | Adventskonzert des Stadtorchesters Adenau. „Wintergold“ | 06.12.2026 | Prüm | Konvikt Prüm | Weihnachtskonzert mit Herz und Sinn. „Neddeschemer Adventszauber - Sing doch ene mit ...“ | 13.12.2026 | Nettersheim | Gemeinsames Adventssingen und Laternenstimmung. „Konzert in der Vorweihnachtszeit des MV Irrhausen“ | 13.12.2026 | Irrhausen | Konzert des Musikvereins Irsental Irrhausen in der Pfarrkirche. „Adventskonzert des MV "Harmonie“ Ringhuscheid“ | 13.12.2026 | Krautscheid | 15.00 Uhr | Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Martin in Ringhuscheid. „Christmas Moments“ | 15.12.2026 | Daun | Weihnachtskonzert mit Thomas Schwab & Band. „Ein Abend mit Frank Jenniches: Gitarre & Gesang“ | 19.12.2026 | Mechernich | Musikalischer Abend beim Hofadvent auf dem Bauershof. „Weihnachten am Kamin - Kinderkonzert 2026“ | 20.12.2026 | Bitburg | Weihnachtskonzert für Kinder. „Weihnachten am Kamin 2026“ | 20.12.2026 | Bitburg | Veranstaltung unter dem Motto Weihnachten, so wie es früher war.

Wanderungen, Fahrten und Rundwege 2026

Zwischen Rureifel, Hocheifel und Vulkaneifel laden stimmungsvolle Winter- und Lichterwanderungen dazu ein, die kalte Jahreszeit aktiv und mit einer warmen Tasse Glühwein zu genießen. (Symbolbild) Copyright: imago images/Christian Grube

„Monrealer Krippenweg 2026“ | 22.11.2026 bis 07.01.2027 | Monreal | Idyllische Adventszeit im malerischen Fachwerkdorf Monreal bis ins neue Jahr. „Alpaka Glühweinwanderung in der Eifel“ | 22.11.2026 bis 02.01.2027 | Heimbach | Glühweinwanderungen ab dem Nachmittag bis in die beginnende Abenddämmerung. „Nikolausfahrten mit dem Vulkan-Express“ | 28.11. bis 13.12.2026 | Niederzissen | Abfahrt um 09.30, 12.30 und 15.30 Uhr ab Brohltalbahnhof Brohl | Rund einstündige Fahrt im festlich geschmückten und beheizten Zug durch das winterliche Brohltal, gezogen von der fast 120 Jahre alten Dampflok 11sm. „GlühweinSchleife "Alendorf & Waldorf“ | 29.11.2026 | Blankenheim | Individuelle Wandertour zwischen Alendorf und Waldorf mit Glühweinständen entlang der Strecke. „Lichterzauber-Rundweg“ | 05.12.2026 | Kelberg | Etwa 2 km langer Abendspaziergang durch den mit Licht, Farbe und Klang inszenierten Wald. „Adventswanderung“ | 13.12.2026 | Bleialf | Rundwanderung mit dem Eifelverein Bleialf-Schneifel. „Glühweinwanderung rund um Arzfeld“ | 29.12.2026 | Arzfeld | Traditionelle Glühweinwanderung des Eifelvereins Arzfeld. „Silvesterwanderungen am Bergbaumuseum“ | 31.12.2026 | Bergbaumuseum | Traditionelle Silvesterwanderung.

Feste, Kulinarik und Brauchtum 2026