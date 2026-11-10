„Bullen-Talk“Wie das Polizistenleben war: Spürhündin Susi und die Pistole auf der Kreuzung

Was ist die Kernkompetenz der Polizei? Wer am Samstagabend im Theater 1 war, der weiß es. Denn dort gaben Klaus Stickelbroeck und Andreas Schnurbusch einen unterhaltsamen Einblick in das Polizistenleben. Genauer gesagt: in das Polizistenleben, wie es früher einmal war. Denn die beiden, inzwischen 63 und 66 Jahre alt, sind längst im Ruhestand. Und haben jetzt Zeit, Krimis zu schreiben und mit ihrem Programm „Bullen-Talk“ zu touren.

Zwei Ex-Ermittler als eingespieltes Bühnenduo

Kennengelernt haben sie sich die beiden Ex-Ermittler bei einer Lesung, und bald war die Idee für ein gemeinsames Bühnenprogramm geboren. Mittlerweile spielen sich die beiden routiniert die Bälle zu. „Wir hatten nix“, das ist der Running Gag, mit dem Stickelbroeck immer wieder die Zustände bei der Düsseldorfer Polizei beschreibt. Er erinnert sich noch an die Anfänge seiner Laufbahn dort, vor allem Sport im eiskalten Schwimmbad und die wenig elegante Badehose: „Baywatch war das nicht.“

Gasmasken und Kameradschaft in der Ausbildung

Auch Schnurbusch, der in Köln bei der Kriminalpolizei war, erzählte von der Ausbildung. Für den Einsatz bei Demonstrationen wurde mit Gasmasken geübt und dafür der Übungsraum mit Reizgas befüllt. Unter diesen Bedingungen den Filter der Maske zu wechseln, brachte manchen der jungen Polizisten an seine Grenzen. Aber: „Wir haben einander geholfen, es war eine tolle Kameradschaft.“

Die vergessene Dienstwaffe auf dem Autodach

Die Erkenntnis aus jahrzehntelangem Dienst: Kein Tag ist wie der andere. Das ist wohl auch gut so. Denn Stickelbroeck erzählte, wie er seine Dienstwaffe auf dem Dach des Streifenwagens vergessen hatte. Erst nach einigen Kilometern fiel ihm auf, dass sie fehlte. Zum Glück hat er sie wiedergefunden – mitten auf einer Kreuzung, wo schon einige Autos drübergefahren waren. Das Holster sei kaputt gewesen, erzählt der pensionierte Beamte. „Aber die Pistole hat noch geradeaus geschossen.“

Spürhündin Susi, eine Eule und die Ölkrise

Schnurbusch hat einige Jahre als Rauschgiftfahnder gearbeitet. Er sagt: „Rauschgiftfahnder ist toll. Man geht raus, man tritt Türen ein...“ Bei einem Einsatz war die Spürhündin Susi dabei. Die fand das Rauschgift allerdings nicht, sondern interessierte sich mehr für das halbe Hähnchen, das die Dealer gerade auf dem Tisch hatten, als die Polizei in die Wohnung stürmte. Später entdeckten sie, dass in der Schublade unter dem Esstisch das gesuchte Rauschgift lag. Susi war rehabilitiert. Sehr schön auch die Geschichte von der Eule im Einkaufsbeutel. Eine Frau hatte das verletzte Tier nachts auf der Wache abgegeben, Stickelbroeck lieferte es nach einigen Wirren im Kölner Zoo ab, wo der Uhu aufgepäppelt wurde. Oder die Erinnerungen an die Zeiten der Ölkrise, als die Streifenwagen nur eine begrenzte Zahl von Kilometern fahren durften. Um den Tachostand nach unten zu korrigieren, wurden viele Runden rückwärts auf einem einsamen Parkplatz gedreht – ein Trick, der heute nicht mehr klappt.

Ernste Töne und die Antwort auf die Kernfrage

Manchmal wurde es auch ernst. Auf Menschen zu schießen ist kein Thema für Scherze. „Wenn wir auf einen Menschen schießen, tun wir das nicht, um ihn zu verletzen, sondern um ihn zu stoppen“, sagte Stickelbroeck. Er selbst sei zum Glück nie in diese Situation gekommen. Bleibt ja noch die Frage nach der Kernkompetenz der Polizisten: Umstellen. „Aber Einsperren ist auch super.“ (uj)