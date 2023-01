Blankenheim – Fans der RTL-Realityshow „Bauer sucht Frau“ (BsF) mussten tatsächlich bis zur Volljährigkeit der beliebten Sendung mit Moderatorin Inka Bause warten, bis es auch endlich einen Single-Bauern aus dem Kreis Euskirchen in die Riege der partnersuchenden Landmänner und -frauen geschafft hat.

Neue Staffel der RTL-Realityshow „Bauer sucht Frau“ ist angelaufen

Bauer Theo, der seinen in einem Blankenheimer Ortsteil gelegenen Betrieb gerade von Milchwirtschaft auf Mastviehhaltung umstellt, war zum Auftakt der 18. BsF-Staffel am Montag zur besten Sendezeit bei RTL zu sehen.

Beim Scheunenfest, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traditionell die Bewerberinnen und Bewerber für die folgende Hofwoche kennenlernen, zog Theo allerdings die Notbremse: Offen und ehrlich gestand er Inka Bause, dass er weder Yvonne (56, Altenpflegerin) noch Helena (62, Krankenschwester) weiter kennenlernen möchte.

„Für mich ist es wichtig ehrlich zu sein und ich möchte nichts vorspielen. Für mich passt es bei beiden Frauen nicht“, sagte der Eifeler: „Wenn ich einer Frau gegenüber stehe und ich eine kennenlerne, muss es ’Zack’ machen. Das hat es leider nicht. Auch eine Hofwoche würde nichts bringen, das würde nicht funktionieren“, erklärte Theo.

Bauer Theo aus RTL-Kuppel-Show: „Das passt vorne und hinten nicht“

„Ich habe schnell gemerkt, dass das vorne und hinten nicht passt“, führt der Landwirt im Gespräch mit dieser Zeitung weiter aus, warum er das Scheunenfest lieber allein beendete. Auch bei den Hobbys habe er mit den beiden Bewerberinnen zu weit auseinander gelegen, sagt der Blankenheimer, der in seiner knapp bemessenen Freizeit gerne mit dem Motorrad oder bei Wandertouren in der Eifel unterwegs ist.

„Nachher bekamen sich die beiden Frauen auf der Party beim Scheunenfest auch noch ein bisschen in die Wolle – für mich hatte das alles keinen Sinn“, so Bauer Theo weiter. War es das also jetzt schon wieder mit einem Bauern aus dem Kreis Euskirchen bei BsF?

„Theo wird in der aktuellen Staffel noch einmal auftauchen“, verspricht Maren Mossig, die für RTL die Pressearbeit zu BsF übernommen hat. Mehr möchte sie allerdings heute noch nicht verraten – die Zuschauer sollen natürlich noch dranbleiben.

Die Bewerbung bei „Bauer sucht Frau“ hat Bauer Theo nicht bereut

Trotz des für ihn nicht so erfolgreich verlaufenen Scheunenfests bereut Theo es nicht, dass er sich in diesem Jahr bei BsF beworben hat – ganz im Gegenteil: „Ich war ehrlich gesagt schon etwas erstaunt darüber, dass viele Bekannte und die Leute im Dorf das so positiv aufgenommen haben“, berichtet Theo: „Da gehört schon Mut dazu, haben mir einige bestätigt.“

Womit Theo allerdings nicht gerechnet hatte: Nachdem im Frühjahr sein „Vorstellungsvideo“ von RTL veröffentlicht worden war, tauchten kurze Zeit später schon die ersten Fans und Interessentinnen auf seinem Hof auf – obwohl eine genaue Ortsangabe im Video natürlich fehlte. „Die haben sich dann tatsächlich bis zu mir durchgefragt“, lacht Theo.

„Und weil ich bis vor ein paar Jahren auch in der Kommunalpolitik aktiv war, bin ich rund um Blankenheim kein Unbekannter.“ Vielleicht findet Theo also doch noch die Frau fürs Leben – seine Chancen auf dem Markt haben sich durch die Teilnahme bei der RTL-Show sicher nicht verschlechtert ...

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ läuft jeweils montags und dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL.