Proklamation in der Weiherhalle

Mit einem stimmungsvollen und abwechslungsreichen Programm sowie zahlreichen befreundeten Karnevalsvereinen feierte der Karnevalsverein Blankenheim 1613 am Samstag in der mit 350 Gästen sehr gut besuchten Weiherhalle die Proklamation seiner neuen Tollität. Unter großem Jubel wurde Isabell I. (Engel) zur neuen Prinzessin des Blangemer Karnevals gekrönt. Damit regiert bereits zum vierten Mal in Folge eine Prinzessin das närrische Volk in Blankenheim. Sie tritt die Nachfolge von Prinzessin Eva I. (Walber) an.

Pagen und Leibwächter an der Seite der Prinzessin

An ihrer Seite stehen in der kommenden Session ihre Herzpagin Kerstin Heller und ihre Finanzpagin Leonie Leisen. Für den Schutz der Prinzessin sind Simon und Cedric Schumacher verantwortlich. Die beiden „Wiederholungstäter“ schlüpfen erneut in die Rolle der Traditionsfiguren „Jecke Böhnchen“ und werden dafür sorgen, dass ihrer Tollität während der Session nichts passiert.

Das Geheimnis blieb bis zuletzt gewahrt

Bis zum großen Moment der Proklamation war es dem Verein gelungen, das Geheimnis um die Identität der neuen Tollität streng geheim zu halten. Für die Gäste in der Weiherhalle war die Bekanntgabe daher eine echte Überraschung. Eine besondere Meisterleistung, die nicht zuletzt dem Engagement von Herbert Meyer zu verdanken ist: Er war vom Verein mit der Suche und Auswahl einer neuen Tollität beauftragt worden und kennt das Amt aus eigener Erfahrung: Vor 35 Jahren regierte er als Prinz den Blangemer Karneval.

Tollitätenquiz brachte keine Lösung

Auch das eigens organisierte Tollitätenquiz, das der Karnevalsverein seit dem 11.11. ab 11.11 Uhr über seine Kanäle in den sozialen Netzwerken veranstaltete, konnte das Geheimnis nicht lüften. „Kein einziger Tipp führte zur richtigen Lösung – umso größer war die Freude und Überraschung bei der Bekanntgabe“, so Vereinssprecher Axel Steinmann.

Isabell I.: 27 Jahre, Erzieherin und voller Lebensfreude

Die neue Prinzessin Isabell I. ist 27 Jahre alt und von Beruf Erzieherin. Mit viel Energie, Lebensfreude und Begeisterung startet sie in ihre närrische Regentschaft. Bereits bei ihren ersten Worten an das Publikum wurde deutlich, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft sie dieses besondere Amt ausfüllen möchte. Ihr Sessionsmotto bringt ihre Vorfreude und ihre Einstellung zum Blangemer Fastelovend treffend auf den Punkt: „En Engel us Blangem, jung und jeck, bringt Chaos met – an jeder Eck! Doch ejal wat kütt, mir stonn zesamme, un losse Fastelovend richtig flamme! Mir fiere zesamme, dat es doch klar: Darauf en dreimol Blangem Juh-Jah!“

Amtsübergabe und erste Gratulanten

Auch die offizielle Übergabe der Regentschaft durfte an diesem Abend nicht fehlen. Da Bürgermeisterin Jennifer Meuren nach der Geburt ihres zweiten Kindes derzeit im Mutterschutz ist, übernahm Ortsvorsteher Alexander Mauel die Vertretung. Er überreichte Prinzessin Isabell I. die Urkunde, mit der ihr symbolisch für die Dauer der Session die Amtsgeschäfte übertragen wurden.

Zu den ersten Gratulanten zählte Landrat Markus Ramers, der dem neuen närrischen Oberhaupt persönlich seine Glückwünsche überbrachte. Auch sein Name ist im Zusammenhang mit dem Blangemer Karneval übrigens nicht ganz unbekannt: Schon das eine oder andere Mal wurde er selbst als möglicher Prinz gehandelt.

Blick auf die Session

Eines ist schon jetzt sicher: Isabell I. möchte gemeinsam mit ihrem Gefolge und dem gesamten närrischen Volk eine unvergessliche Session erleben. (thw)